Liga Provincial: se abren los cuartos de final

Este viernes, desde las 21.30, se disputarán los primeros partidos de una nueva fase de la Liga Provincial. Sionista y Recreativo jugarán como visitantes.

21 de noviembre 2025 · 15:32hs
Recreativo tendrá un difícil compromiso ante Ferro de San Salvador por la Liga Provincial.

Prensa Recreativo

Recreativo tendrá un difícil compromiso ante Ferro de San Salvador por la Liga Provincial.

Este viernes se abrirán las series de los cuartos de final de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la Federación Entrerriana de Básquet (FBER). Los cuatro enfrentamientos de la jornada serán desde las 21.30. Los segundos juegos serán el lunes 24, mientras que, de ser necesarios, los terceros serán el miércoles 26.

Sionista y Recreativo, los dos equipos paranaenses que siguen con vida, jugarán como visitantes. Sioni se presentará en Chajarí donde visitará a Santa Rosa; mientras que el Bochas viajará hasta San Salvador para medirse con Ferro.

sionista y recreativo clasificaron a la liga federal

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Recreativo intentará hacer pesar su localía para avanzar en la Liga Provincial.

Liga Provincial: buscan su pasaje a cuartos de final

Vale destacar que estos ocho equipos ya se aseguraron su lugar en la Liga Federal para la próxima temporada.

Programación de los cuartos de final

Urquiza de Santa Elena-Estudiantes de Concordia

Regatas Uruguay-Peñarol de Rosario del Tala

Ferro de San Salvador-Recreativo de Paraná

Santa Rosa de Chajarí-Sionista de Paraná

El Repechaje de la Liga Provincial

En esta Fase se enfrentan los ocho perdedores de los playoffs de la Fase 3, al mejor de tres partidos, en busca de las cuatro plazas más a la Liga Federal. Estudiantes tendrá ventaja deportiva y este viernes recibe a La Armonia de Colón, mientras que Quique tendrá desventaja deportiva y deberá salir a ganar en Chajarí ante Vélez. Los primeros partidos son este viernes, desde las 21.30. Los segundos juegos el lunes 24 y, de ser necesarios, los terceros serán el miércoles 26.

Sportivo San Salvador-Sarmiento de Villaguay

Estudiantes de Paraná-La Armonía de Colón

BH de Gualeguay-Zaninetti de Concepción del Uruguay

Vélez de Chajarí-Quique de Paraná

