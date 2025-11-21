Este viernes se abrirán las series de los cuartos de final de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la Federación Entrerriana de Básquet (FBER). Los cuatro enfrentamientos de la jornada serán desde las 21.30. Los segundos juegos serán el lunes 24, mientras que, de ser necesarios, los terceros serán el miércoles 26.
Liga Provincial: se abren los cuartos de final
Sionista y Recreativo, los dos equipos paranaenses que siguen con vida, jugarán como visitantes. Sioni se presentará en Chajarí donde visitará a Santa Rosa; mientras que el Bochas viajará hasta San Salvador para medirse con Ferro.
Vale destacar que estos ocho equipos ya se aseguraron su lugar en la Liga Federal para la próxima temporada.
Programación de los cuartos de final
Urquiza de Santa Elena-Estudiantes de Concordia
Regatas Uruguay-Peñarol de Rosario del Tala
Ferro de San Salvador-Recreativo de Paraná
Santa Rosa de Chajarí-Sionista de Paraná
El Repechaje de la Liga Provincial
En esta Fase se enfrentan los ocho perdedores de los playoffs de la Fase 3, al mejor de tres partidos, en busca de las cuatro plazas más a la Liga Federal. Estudiantes tendrá ventaja deportiva y este viernes recibe a La Armonia de Colón, mientras que Quique tendrá desventaja deportiva y deberá salir a ganar en Chajarí ante Vélez. Los primeros partidos son este viernes, desde las 21.30. Los segundos juegos el lunes 24 y, de ser necesarios, los terceros serán el miércoles 26.
Sportivo San Salvador-Sarmiento de Villaguay
Estudiantes de Paraná-La Armonía de Colón
BH de Gualeguay-Zaninetti de Concepción del Uruguay
Vélez de Chajarí-Quique de Paraná