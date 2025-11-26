Uno Entre Rios | Ovación | Recreativo

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

A las 21, Recreativo visitará a Ferro de San Salvador en el tercer duelo de los cuartos de final. Además, Estudiantes recibirá a La Armonía por el Repechaje.

26 de noviembre 2025 · 17:13hs
Miércoles de definiciones en la Liga Provincial. Recreativo afrontará un exigente compromiso cuando, desde las 21, visite a Ferro de San Salvador en el tercer y definitivo encuentro en busca del pase a las semifinales del campeonato organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

Tras ganar en su cancha en el partido revancha, el “Bochas” se la juega en un escenario complicado, en un partido caliente y ante un duro adversario.

En busca de ser el único equipo de Paraná en meterse entre los 4 mejores del campeonato, Recreativo sabe que el desafío no será sencillo, aunque también la ilusión es grande. Tras perder 76 a 55 el primer partido en San Salvador, el equipo de Oscar Heis se repuso y el pasado lunes ganó de local 78 a 71 para dejar la serie 1 a 1.

Los otros que buscarán la clasificación a las semifinales son Regatas Uruguay y Peñarol de Rosario del Tala, que se medirán este miércoles en La Histórica. Ya están en la siguiente instancia Urquiza de Santa Elena y Santa Rosa de Chajarí.

Estudiantes va por la clasificación a la Liga Federal

Estudiantes recibirá a La Armonia de Colón en el tercer encuentro de la llave de Repechaje, mano a mano que otorgará una de las plazas para participar de la próxima temporada de la Liga Federal.

El CAE viene de una enorme victoria cuando ya no tenía margen de error. Luego de perder el primer partido en Paraná, el Albinegro supo ponerse de pie y con la victoria en Colón por 83 a 74.

El otro duelo será BH de Gualeguay y Zaninetti de Concepción del Uruguay.

Quien gane esta noche será uno de los 12 equipos entrerrianos que tendrán la posibilidad de jugar la Liga Federal 2026.

