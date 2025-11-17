Uno Entre Rios | Ovación | Urquiza

Urquiza, Regatas y Santa Rosa clasificaron a la Liga Federal

Urquiza de Santa Elena, Regatas Uruguay y Santa Rosa de Chajarí obtuvieron una plaza en la tercer categoría del básquet argentino.

17 de noviembre 2025 · 09:41hs
Urquiza de Santa Elena ganó todos los partidos que disputó en la Liga Provincial.

Urquiza de Santa Elena ganó todos los partidos que disputó en la Liga Provincial.

Se definió el domingo tres de las ocho serie correspondiente a los octavos de final de la Liga Provincial Másculina de Básquet, categoría mayores. Urquiza de Santa Elena, Regatas Uruguay y Santa Rosa de Chajarí barrieron sus series para acceder a los cuartos de final y obtener una plaza en la Liga Federal.

El CUSE avanzó de instancia al derrotar 83 a 71 a Sarmiento de Villaguay, en la Ciudad de los encuentros. Marcos Revello fue la gran figura del ganador al aportar 38 puntos. En la visita también se destacó Marcos Acevedo, quien anotó 21 tantos.

Urquiza, que es uno de los equipos invictos del certamen, clasificó por segundo año consecutivo a la tercera categoría del básquet argentino.

Regatas Uruguay también obtuvo una plaza a la Liga Federal al superar 84 a 63 a La Armonía de Colón. Matías Riquelme fue el máximo anotador con 19 puntos, seguido por Lautaro Manrique, que aportó 18 en una noche enorme. El Celeste es otro de los equipos que ganó todos los juego que disputó en el Pre-Federal.

Por su parte, Santa Rosa de Chajarí también ingresó entre los ocho mejores de la Liga Provincial. El Rojo y Verde barrió su serie al derrotar 54 a 39 a Quique, en el estadio Guillermo Gaya.

Otros equipos que buscarán una plaza en la Liga Federal

Ferro de San Salvador se recuperó de la sorpresiva derrota que sufrió en su casa al derrotar a Zaninetti de Concepción del Uruguay 83 a 65, en la Histórica. De esta manera igualó su serie.

En Chajarí Vélez derrotó ajustadamente a Sionista 67 a 65. Por otro lado, Atlético BH capitalizó la localía al derrotar a Recreativo 83 a 81 en el estadio Islas Malvinas.

En el Gigante del Parque Estudiantes se recuperó de la derrota sufrida en el juego de ida al superar 72 a 69 a Peñarol de Rosario del Tala. Mientras que Sportivo San Salvador superó como local a Estudiantes de Concordia por 82 a 75.

Estas series se definirán este martes, a partir de las 21. Los ganadores de las llaves clasificarán a los cuartos de final y obtendrán una plaza a la Liga Federal. El resto de los equipos se medirán entre si por un lugar en la tercer categoría del básquet argentino.

