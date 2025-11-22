Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Como visitante, Quique derrotó 88 a 74 a Vélez de Chajarí. Por los cuartos de final perdieron Sionista y Recreativo. El lunes se jugarán los segundos duelos.

Por los cuartos de final de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), Sionista y Recreativo perdieron como visitantes. Mientras que por el Repechaje, Estudiantes cedió terreno y Quique festejó como visitante.

Sionista no estuvo en su mejor versión y cayó ante Santa Rosa en Chajarí por 87 a 56, mientras que Recreativo no pudo con un sólido Ferro en San Salvador y fue derrotado por 76 a 55. Sin margen de error, Sionista y Recreativo jugarán las revanchas en Paraná este lunes, con la obligación de ganar.

Por el Repechaje, en busca de cuatro plazas más para la Liga Federal, Quique metió una gran victoria al superar en Chajarí a Vélez por 88 a 74 y así quedar 1 a 0 en la serie. Quien dejó escapar la chance fue Estudiantes, que de local perdió con La Armonía de Colón por 69 a 66.

Los resultados de la Liga Provincial

Por los cuartos de final: Urquiza de Santa Elena 74-Estudiantes de Concordia 66, Regatas Uruguay 91-Peñarol de Rosario del Tala 72, Ferro de San Salvador 76-Recreativo 55 y Santa Rosa de Chajarí 87-Sionista 56.

Mientras que los resultados del Repechaje fueron: Estudiantes de Paraná 66-La Armonía de Colón 69, BH Gualeguay 75-Zaninetti de Concepción del Uruguay 72 y Vélez de Chajarí 74-Quique 88. Este sábado jugarán Sportivo San Salvador-Sarmiento de Villaguay.