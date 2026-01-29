Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Tomás de Rocamora celebró su tercera victoria seguida al derrotar 84 a 70 a Deportivo Norte de Armstrong. El Rojo se aleja de los últimos puestos.

Gendry Correa, con 20 puntos, fue el jugador más valioso de la victoria de Tomás de Rocamora.

Tomás de Rocamora derrotó este miércoles a Deportivo Norte de Armstrong por 84 a 70 en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet. El Rojo celebró su tercera victoria consecutiva. Esta racha positiva lo aleja de los últimos puestos de la Conferencia Sur.

El dueño de asa tuvo cinco jugadores en doble dígito. El goleador fue Gendry Correa con 20 puntos mientras que Tomás Losada, Agustín Carnovale y Franco Maeso sumaron 12 cada uno. En el elenco santafesino se destacaron Manuel Alonso, 22 unidades, y Sebastián Mignani y Marco Lucchi, con 13 puntos.

Rocamora empieza a mezclarse un poco más en la mitad de las posiciones ya sin mirar tanto la pelea del fondo. Igual, todavía queda mucho camino por recorrer. Con un récord de 6 victorias y 12 derrotas se posicionó 14°, por encima de Unión de Mar del Plata, Pergamino Basket y Deportivo Norte.

El Rojo volverá a escena el próximo lunes cuando reciba desde las 21 a Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego de ese juego se trasladará hacia Gualeguaychú, donde visitará el jueves 6 de febrero a Central Entrerriano.

Análisis de la victoria de Rocamora

Deportivo Norte fue otro rival durísimo, le peleó los 40 minutos, por momentos lo superó, pero en el final el equipo de Sebastián Amato puso paños fríos y a fuerza de triples logró incluso una ventaja importante por si hay que hacer valer los partidos entre sí.

Los primeros diez minutos tuvieron un arranque malo, de ambos lados, y recién despegaron sobre el epílogo para cerrarse 24-20. Rocamora quiso alejarse en la continuidad pero Norte no lo dejó y de la mano de Mignani pasó adelante (30-34). A la vuelta del tiempo muerto apariciones de Correa fueron valiosas aunque la visita quedó arriba 36-38.

Correa y Losada volvieron iluminados del descanso y otra vez Rocamora tomó el dominio. En el mejor momento un triple de Carnovale dejó el tablero 57-47 y casi con esos números se cerró el tercer parcial (57-48).

Norte salió con todo en el último capítulo, Mignani y Alonso se pusieron el equipo al hombro y consiguieron igualar (60-60). Rocamora se mostró nervioso y se dejó arrastrar al juego que buscó la visita. Por fortuna, apariciones de Carnovale, Maeso, dos triples de Losada y uno más de Occhi terminaron por sellar la historia.

Otros resultados de la Liga Argentina

Con un buen marco de público y en un partido típico de playoffs, Pico FBC derrotó como local a Lanús 94 a 89 en otra historia disputada en el marco de la Conferencia Sur.

Por otro lado, Estudiantes de Tucumán le ganó a Rivadavia de Mendoza 82 a 81 en una historia correspondiente a la Conferencia Norte. Por este mismo sector Hindú de Córdoba ratificó su gran presente al superar como local a Independiente de Santiago del Estero por 88 a 75.