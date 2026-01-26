Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sorprendió a Lanús al imponerse por 74-63. El Rojo cortó una serie de cinco derrotas en serie.

26 de enero 2026 · 11:27hs
Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Prensa Tomás de Rocamora

Tomás de Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina de Básquet al derrotar en el estadio Julio César Paccagnella a Lanús, por 74 a 63, en un juego correspondiente a la Conferencia Sur. El elenco de la Histórica cortó una serie de cinco derrotas en serie.

Con 14 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias Paula Santini fue la mejor jugadora del partido. En cuanto a goleo la siguieron Florencia Losada (14) y Nerea Schmidt (10). La goleadora Granate fue Olivia Oltmann con 14 unidades (4 triples) seguida por los 10 de Martina Scian. Lanús sumó en total 10/35 en tiros desde afuera de los 6.75.

Tomás Losada aportó tres puntos al triunfo de Tomás de Rocamora. 

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Rocamora se ubica último en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Rocamora y La Unión se enfrentan por la Liga Argentina

Las Rojas saldrán de gira al sur del país, donde visitarán el próximo viernes a Independiente de Neuquén. Mientras que el sábado enfrentará en la misma provincia a El Bigua.

El esperado triunfo de Rocamora

Más allá de los 11 puntos de diferencia finales, el partido fue más que parejo, aun cuando Lanús comenzó mucho mejor y se llevó el primer tramo por 13-23. La visita metió 5/9 en triples con Oltmann y Milagros Sánchez como estandartes.

En el segundo cuarto, un triple de Martina Schunk levantó a Rocamora, siguió bien Manuela González y se emparejaron las cosas (23-24). Después de un tiempo, el Granate se recompuso y con nuevos triples cerró el primer tiempo 27-37.

La reacción del equipo de Sabrina Scévola llegó en el tercer parcial en el que le devolvió gentilezas a su rival y selló un 23-13 que dejó el partido igualado (50-50). Apariciones de Florencia Losada, Guadalupe Chiapella y Santini fueron determinantes en la remontada. Santina Cherot Magri también empezó a ser valiosa.

En el cuarto decisivo el local consiguió despegarse al inicio pero Lanús siguió batallando y llegaron a un cierre apretado (67-62). En el último minuto la orden del banco visitante fue cortar cada acción con falta y así Rocamora terminó asegurando su primera victoria de esta parte de la Liga.

Rocamora Lanús Liga Femenina Paula Santini
Noticias relacionadas
liga argentina: el clasico fue para central entrerriano

Liga Argentina: el clásico fue para Central Entrerriano

liga femenina: rocamora no aprovecho su momento y tropezo

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

liga argentina: duelo provincial en colon

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

Rowing cerró el fin de semana con puntaje ideal

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Ver comentarios

Lo último

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Policiales
Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Ovación
Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

La provincia
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

Dejanos tu comentario