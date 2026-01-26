Tomás de Rocamora sorprendió a Lanús al imponerse por 74-63. El Rojo cortó una serie de cinco derrotas en serie.

Tomás de Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina de Básquet al derrotar en el estadio Julio César Paccagnella a Lanús, por 74 a 63, en un juego correspondiente a la Conferencia Sur. El elenco de la Histórica cortó una serie de cinco derrotas en serie.

Con 14 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias Paula Santini fue la mejor jugadora del partido. En cuanto a goleo la siguieron Florencia Losada (14) y Nerea Schmidt (10). La goleadora Granate fue Olivia Oltmann con 14 unidades (4 triples) seguida por los 10 de Martina Scian. Lanús sumó en total 10/35 en tiros desde afuera de los 6.75.

Las Rojas saldrán de gira al sur del país, donde visitarán el próximo viernes a Independiente de Neuquén. Mientras que el sábado enfrentará en la misma provincia a El Bigua.

El esperado triunfo de Rocamora

Más allá de los 11 puntos de diferencia finales, el partido fue más que parejo, aun cuando Lanús comenzó mucho mejor y se llevó el primer tramo por 13-23. La visita metió 5/9 en triples con Oltmann y Milagros Sánchez como estandartes.

En el segundo cuarto, un triple de Martina Schunk levantó a Rocamora, siguió bien Manuela González y se emparejaron las cosas (23-24). Después de un tiempo, el Granate se recompuso y con nuevos triples cerró el primer tiempo 27-37.

La reacción del equipo de Sabrina Scévola llegó en el tercer parcial en el que le devolvió gentilezas a su rival y selló un 23-13 que dejó el partido igualado (50-50). Apariciones de Florencia Losada, Guadalupe Chiapella y Santini fueron determinantes en la remontada. Santina Cherot Magri también empezó a ser valiosa.

En el cuarto decisivo el local consiguió despegarse al inicio pero Lanús siguió batallando y llegaron a un cierre apretado (67-62). En el último minuto la orden del banco visitante fue cortar cada acción con falta y así Rocamora terminó asegurando su primera victoria de esta parte de la Liga.