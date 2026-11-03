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La Justicia va a los Barrios realizará una nueva jornada en Paraná

La actividad se desarrollará este miércoles de 9 a 12 en el Salón Vecinal Antonini, en Paraná.

3 de noviembre 2026 · 09:59hs
Habrá una nueva jornada del programa La Justicia va a los Barrios en Paraná.

Habrá una nueva jornada del programa La Justicia va a los Barrios en Paraná.

El programa La Justicia va a los Barrios llevará adelante una nueva jornada de atención y orientación a vecinos y vecinas este miércoles 4 de noviembre, en Paraná. La actividad se desarrollará de 9 a 12 en el Salón Vecinal Antonini, ubicado en calle Cabo Monzón 2235, entre Soldado Mosto y Sargento García.

La iniciativa del Poder Judicial de Entre Ríos tiene como objetivo acercar los servicios de Justicia a la comunidad, facilitando el acceso a consultas, orientación y asesoramiento sobre distintas problemáticas, sin necesidad de trasladarse hasta las sedes judiciales.

De esta manera, el programa continúa promoviendo una Justicia más cercana y accesible, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y garantizando espacios de atención directa en los distintos barrios.

LEER MÁS: Vuelve a Concordia La Justicia va a los barrios

¿Qué consultas y trámites se pueden hacer?

Ante la Defensoría:

-Atención y asesoramiento en materia de cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad.

-Trámites ante Organismos Públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud y a la educación.

Ante la Fiscalía:

-Recepción de denuncias.

-Seguimiento de denuncias en trámite.

-Atención de consultas, vinculadas a la comisión de delitos.

Ante el Juzgado de Paz: Recordar traer DNI

-Certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas.

-Declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social.

-Informaciones sumarias para tramitar beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social. (CONCURRIR CON DOS TESTIGOS MAYORES DE 18 AÑOS CON DNI)

-Informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes, a fin de tramitar DNI sin cargo, y a fin de que ciudadanos extranjeros tramiten la radicación.

-Certificados de supervivencia.

-Certificación de copias de partidas de distintas provincias (que no tengan más de tres meses de expedidas).

-Certificación de copias de documentación de índole privada.

Ante personal de IproDi:

Asesoramiento sobre el trámite de Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Ante personal del RUAER y Dispositivo de Referentes de Cuidado:

– Información sobre cómo inscribirse en cualquiera de estos Organismos

– Consultar estados del trámite en caso de haberlo iniciado

– Asesoramiento u orientación frente a vulneración de derechos de NNA y funcionamiento del Sistema de Protección Integral

Ante personal del Centro Judicial de Género:

Asesoramiento u orientación frente a vulneración de derechos de Mujeres. Promoción de Derechos para una vida libre de violencia. Asistencia sobre el Sistema de Denuncias por Violencia de Género online.

Ante integrantes de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER:

Stand sanitario para realizar controles básicos de tensión arterial, glucemia, educación para la salud y actividades informativas para la comunidad.

Ante personal del Centro de Salud Antonini:

Difusión y entrega de folleteria de los diversos servicios y actividades de abordaje territorial: turnos, controles a pacientes crónicos, caminatas saludables, etc.

Justicia barrios Paraná
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