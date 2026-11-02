Impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto a fuerzas de seguridad, Senasa y entidades del sector ganadero, se evacuaron 129.321 cabezas de ganado.

En Entre Ríos ya se trasladaron más de 129 mil animales de islas ante la creciente.

A partir de un plan preventivo impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto a fuerzas de seguridad, Senasa y entidades del sector ganadero, se concretó la evacuación ordenada de 129.321 cabezas de ganado en seis departamentos.

La estrategia incluyó simplificación de trámites, adecuación de caminos costeros y la instalación de puertos de emergencia con paneles móviles para agilizar el desembarco.

La medida tomada desde Entre Ríos

Advertidos de los pronósticos, desde el Ministerio de Desarrollo Económico se impulsó hace unos seis meses un plan de acción junto a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, Senasa y las entidades representativas de la cadena como la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa).

El plan incluyó, entre otras variables, una fase de sensibilización e información y otra de simplificación de trámites para mover animales, que se complementó con asistencia directa como mejora puntual de caminos costeros y el despliegue de estructuras metálicas para montar puertos de desembarque de emergencia provistos por el gobierno provincial.

El sostenimiento de ese plan ensambló con las demandas de los productores que comenzaron a sacar animales de acuerdo con las necesidades puntuales en cada isla, paliando de esa manera el habitual cuello de botella que dificulta los movimientos de urgencia. De acuerdo con registros obtenidos a través del Documento Único de Tránsito de Hacienda; ya se concretó el traslado de 129.321 animales de los departamentos Diamante, Gualeguay, Islas del Ibicuy, La Paz, Paraná y Victoria.

Prevención y trabajo en equipo

Al respecto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, destacó que “la prevención y la articulación entre el Estado, los organismos nacionales, las fuerzas de seguridad y las entidades del sector son fundamentales para anticiparnos a los efectos de la creciente. Trabajamos en equipo para acompañar a los productores, facilitar el traslado de la hacienda y resguardar tanto la actividad ganadera como las condiciones sanitarias”.

El director de Producción Animal, Martín Sieber, especificó que los paneles móviles que facilitan los traslados se distribuyen con la participación de las comunas y municipios a través de comodatos; como en Villa Urquiza, Paranacito, Gualeguay, Puerto Ruiz y Victoria. Incluso desde el Ente Portuario de La Paz se administran las estructuras para responder a las necesidades del norte provincial.

“Cada semana baja la cantidad de cabezas en islas; y estimo que los productores van a sacar cada día más. Sabemos que las limitaciones son los puntos de desembarque; muchas veces el barco llega y no tiene un punto de tierra firme donde dejar los animales, entonces hasta que no llega el camión a cargarlos, no tiene cómo ir a buscar otra carga”, detalló el funcionario.

Y agregó que se está “trabajando con distintos municipios para armar puertos de emergencia con paneles móviles. De esa manera apenas llega el barco pueda desembarcar y salir a cargar de nuevo”.

Alerta temprana

Al ampliar el panorama, indicó que “la ganadería en islas es típica de nuestra provincia y es afectada por esta creciente. Los productores tienen ahí generalmente dos modelos definidos de producción: vacas de cría, es decir la vaca con su ternero; y lo más común es hacer engorde de novillo invernada. La alerta temprana operó como una ventaja”.

Al sintetizar conclusiones de las diversas reuniones con productores, expertos sanitarios y autoridades de todos los estamentos, Sieber dijo que “el ganadero que está acostumbrado a trabajar en este tipo de producción fue retirando hacienda con tiempo. Esa antelación hizo que se pueda manejar un poco mejor, y hoy en día ha bajado muchísimo la cifra de cabezas en islas; si bien queda ganado ya que el productor espera para evitar pagar arriendo antes de tiempo, comparado a otras crecientes se ha sacado más hacienda”.

Incluso definió que “para un productor de isla, la ganadería es su medio de vida, por ende, impacta mucho en su economía. De nuestra parte, brindamos toda la asistencia posible desde un comité compuesto por Prefectura Naval Argentina, la Brigada de Delitos Rurales de la Policía provincial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa como ente sanitario y la Dirección provincial de Producción Animal”.

El orden como aliado

Desde ese espacio monitorean movimientos de hacienda, definen puertos de desembarque, y capacitan a policías y prefectos para que sepan qué documentación pedir. “Dentro de la desgracia que significa toda esta situación, queremos que sea lo más ordenado posible: en la urgencia suben a las barcazas animales de todos los productores que comparten la isla; por lo que se pueden llegar a dar situaciones de conflicto por no salir con la documentación correspondiente”, sostuvo el funcionario.

Sieber indicó que se aspira a mantener un orden mediante dicha documentación, como también la cuestión sanitaria. “Una salida desordenada puede lograr por ejemplo que, si tenemos un foco de garrapata en la isla, la traslademos hacia tierra firme. Entonces los productores de tierra firme que saben que viene un nuevo vecino de isla, tienen que hablar con él para saber de dónde viene”, subrayó.

La experiencia de los productores y la anticipación de las medidas contribuyeron a distribuir los traslados en el tiempo y a disminuir la cantidad de animales que permanecen en las islas. De esta manera, la provincia continúa trabajando junto con el sector ganadero para mitigar los efectos de la creciente y proteger una actividad productiva de gran importancia para Entre Ríos.