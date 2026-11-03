Tragedia en España: murió Jesús de Miguel tras chocar con un arquero.

El futbolista del CD Tenerife, de 30 años, murió en España tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por un choque con el arquero del FC Andorra.

El fútbol de España atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse este martes el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, a los 30 años . El futbolista había sufrido un paro cardiorrespiratorio luego de protagonizar un violento choque con el arquero del FC Andorra durante un encuentro disputado el lunes.

La noticia fue comunicada por el propio club, que expresó su tristeza a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. De Miguel era padre de una niña y se definía como un centrodelantero trabajador y comprometido con el equipo.

Murió el delantero del Tenerife que había sufrido un paro cardiorrespiratorio durante un partido

El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel.Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy.Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al @CDTOficial y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor.Descanse en paz. — RFEF (@rfef) November 3, 2026

El dramático episodio ocurrió durante el partido entre Tenerife y FC Andorra, cuando se disputaban los últimos minutos del tiempo de descuento. De Miguel intentó controlar una pelota en el centro del campo, pero el arquero visitante, el ecuatoguineano Jesús Owono, salió de su área para despejar el balón y terminó impactando con su rodilla en el pecho del delantero. El futbolista cayó desplomado sobre el terreno de juego y generó momentos de extrema preocupación entre los presentes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente al campo y asistieron al jugador durante varios minutos. Según informaron medios españoles, De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del golpe, aunque inicialmente lograron reanimarlo. El encuentro fue suspendido y el delantero trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció un día después.

Owono fue expulsado por el árbitro, quien justificó la decisión al considerar que había impactado violentamente contra un adversario con la pierna en alto y utilizando fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa. Según el acta arbitral, la acción fue considerada una infracción grave. El arquero, de 25 años, quedó profundamente afectado por lo sucedido y, de acuerdo con la prensa española, manifestó su intención de comunicarse con la familia del futbolista cuando consideraran oportuno.

"Tragedia"Porque el club de fútbol español CD Tenerife acaba de confirmar que el delantero Jesús de Miguel murió tras una dura entrada del arquero del FC Andorra durante el partido de ayer. https://t.co/XyfwVEVYyM — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 3, 2026

La noticia provocó numerosas muestras de dolor y solidaridad en el fútbol español. Gerard Piqué, presidente del FC Andorra, expresó sus condolencias con un breve mensaje: "Lo siento con toda mi alma". También se pronunciaron la Real Federación Española de Fútbol, el FC Barcelona y el Real Madrid, que enviaron sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del delantero.

A raíz de la tragedia, la Federación Española anunció la suspensión de los encuentros de la Copa del Rey y la Copa de la Reina previstos para este martes. Los partidos afectados fueron Anaitasuna-Alavés y CD Pamplona-Eibar. La decisión se tomó en señal de duelo por el fallecimiento del futbolista, cuya muerte generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo.

Mientras tanto, la acción protagonizada por Owono podría tener consecuencias disciplinarias. Según informó la prensa española, el Comité de Disciplina podría aplicar el artículo 102 del Código Disciplinario, que contempla sanciones de entre cuatro y doce partidos de suspensión para quienes incurran en conductas violentas durante el juego y provoquen consecuencias graves para un adversario. La situación deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes, en medio del dolor que atraviesa el CD Tenerife y todo el fútbol español.