El Súper Rugby Américas, protagonista en la convocatoria de Argentina XV.

Argentina XV viajará a Estados Unidos con 27 jugadores del Súper Rugby Américas, reflejo del protagonismo de las franquicias en el rugby nacional.

El Súper Rugby Américas vuelve a demostrar su importancia como plataforma de desarrollo y proyección para el rugby argentino . La competencia continental se consolida como un espacio fundamental para la formación de jugadores que buscan dar el salto al rugby representativo nacional.

Una muestra de ese protagonismo es la conformación del plantel de Argentina XV que viajará a Fort Lauderdale, Florida, para enfrentar el próximo sábado 15 al seleccionado de Estados Unidos. De los 28 convocados, 27 tienen participación en el principal torneo profesional de América.

Argentina XV se nutre del talento del Súper Rugby Américas

Las cuatro franquicias argentinas del Súper Rugby Américas estarán representadas en el seleccionado. Capibaras XV, en su primera temporada en la competencia, aportará ocho jugadores; Pampas y Dogos XV tendrán seis representantes cada uno, mientras que Tarucas contará con cuatro. A ellos se suma Joaquín Domínguez, segunda línea de Yacaré XV, quien también fue convocado para integrar el plantel.

La nómina confirma el peso de las franquicias en el desarrollo del rugby nacional. Apenas un jugador, el Pumita Federico Serpa, no registra participación en el Súper Rugby Américas. Además, otros dos convocados, el Puma Nicolás D'Amorim y Bautista Lescano, no disputaron la presente temporada debido a distintas lesiones, pero tras recuperarse tendrán la oportunidad de volver a competir en el máximo nivel.

El equipo estará conducido por Álvaro Galindo, quien dirigió a Tarucas durante las últimas dos temporadas. Lo acompañarán en el cuerpo técnico Galo Álvarez Quiñones, de Dogos XV, y Nicolás Vergallo, exentrenador de Pampas y actual integrante del staff de Capibaras XV para 2026.

Al referirse a la conformación del plantel, Galindo destacó el rendimiento de los jugadores que compiten en el país y el aporte de las franquicias argentinas: "Argentina XV está formado básicamente por jugadores que están apostando a desarrollarse acá en el país y que han tenido un gran rendimiento en el Súper Rugby Américas, en el que hay cuatro franquicias argentinas compitiendo al 100%, como también jugadores argentinos en otras franquicias. La elección se realizó sobre una base grande de jugadores y sumando a ciertas grandes actuaciones de Los Pumitas que vienen a reforzar un muy buen plantel para encarar este semestre".

El entrenador tucumano también resaltó la exigencia que representará el encuentro frente a Estados Unidos, un seleccionado que se encuentra en plena preparación para la Copa del Mundo de 2027. "Es un partido de gran condimento, ya que es un seleccionado que se prepara para la Copa del Mundo 2027. Será el primer encuentro para este equipo, que quiere tener un semestre con mucha competencia y exigencia. Estos partidos les permitirán a los jugadores que se desarrollan en Argentina mantenerse compitiendo en un alto nivel", expresó.

El compromiso tendrá un atractivo especial porque Argentina XV se medirá con el seleccionado mayor de Estados Unidos, conocido como Las Águilas.

Así es la representación de las franquicias del Súper Rugby Américas en Argentina XV

Yacare XV (1)

Joaquín Domínguez

Pampas (6)

Juan Pedro Bernasconi (*)

Marcos Camerlinckx

Rodrigo Fernández Criado

Felipe Ledesma

Faustino Santarelli

Francisco Sluga

Capibaras XV (8)

Alejo Sugasti (*)

Martín Vaca

Felipe Villagrán

Franco Rossetto

Bautista Estelles

Ignacio Dogliani

Diego Correa (*)

Enzo Avaca

Dogos XV (6)

Agustín De Vertiz

Juan Ignacio Greising Revol

Facundo Pueyrredón

Nicolás Revol Pitt

Nicolás Viola

Galo Fernández (*)

Tarucas (4)

Agustín Sarelli

Thiago Sbrocco

Mateo Pasquini

Tomás Elizalde

Además

Federico Serpa

Bautista Lescano (Dogos XV)

Nicolás Damorim (Pampas)(*)

(*) jugaron en Argentina XV en la gira europea del año pasado.