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Murió Enrique Raffin y la Facultad de Ciencias de la Educación declaró duelo institucional

El profesor Enrique Raffin murió en Reconquista, Santa Fe, a los 51 años. Fue docente, investigador y referente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.

2 de noviembre 2026 · 21:23hs
Enrique Raffin murió este lunes en la ciudad de Reconquista. 

Enrique Raffin murió este lunes en la ciudad de Reconquista. 

En la tarde-noche de este lunes se conoció el fallecimiento de Enrique Raffin, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Según se informó desde la casa de altos estudios, su muerte ocurrió en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, a los 51 años.

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Pesar por la muerte del profesor Enrique Raffin

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos expresaron su profundo pesar ante el fallecimiento del profesor e hicieron llegar sus condolencias a familiares, colegas, amistades, compañeras y compañeros de trabajo.

La Facultad declaró duelo institucional para la jornada del martes 3, sin suspensión de actividades.

Raffin fue docente e investigador de la Fcedu-UNER. Se desempeñó como profesor de Teoría Sociológica, Historia de los Medios y Semiótica de la Licenciatura en Comunicación Social, carrera de la que había sido graduado.

A lo largo de su trayectoria en la Facultad, atravesada por la militancia política, fue presidente del Centro de Estudiantes, consejero directivo, consejero superior y coordinador de Carrera de Comunicación Social.

Enrique Raffin Facultad de Ciencias de la Educación institucional
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