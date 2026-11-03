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Guillermo Coppola rechazó una oferta millonaria por la visita del papa León XIV a la Argentina

Dos canales de Emiratos Árabes Unidos le ofrecieron dinero a Guillermo Coppola para utilizar el balcón de su departamento durante la misa del Pontífice.

3 de noviembre 2026 · 10:31hs
Guillermo Coppola rechazó una oferta millonaria por la visita del papa León XIV a la Argentina

Guillermo Coppola rechazó una oferta millonaria por la visita del papa León XIV a la Argentina

Guillermo Coppola recibió una propuesta económica de dos canales de televisión de Emiratos Árabes Unidos para utilizar el balcón de su departamento durante la misa que celebrará el papa León XIV en Buenos Aires. Sin embargo, el empresario decidió rechazar la oferta y reservar ese espacio para compartir el acontecimiento con su familia y amigos.

La anécdota se conoció durante una entrevista, donde Coppola mostró la vista privilegiada que tiene desde su departamento, ubicado sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo. Desde allí puede observar el escenario que se prepara para la misa prevista frente al Monumento de los Españoles.

La propuesta que recibió Guillermo Coppola

Durante la charla, el empresario explicó que representantes de dos señales televisivas provenientes de Emiratos Árabes Unidos se acercaron con una oferta para utilizar el espacio de su balcón y transmitir desde allí la celebración.

“Venía gente de Emiratos, dos canales, ofrecían un dinero lógico por la utilización del espacio del balcón y sentí que no”, contó. Aunque no reveló cuánto dinero le ofrecieron, dejó en claro que la propuesta era concreta y que tuvo la posibilidad de obtener un beneficio económico por la ubicación de su vivienda.

Finalmente, Coppola eligió no alquilar el espacio. Su intención es vivir la llegada del Papa acompañado por sus seres queridos y compartir con ellos una jornada que considera especial.

“Serán mis cuatro hijas, la familia y amigos que quieran venir a ver esto que será inolvidable”, expresó durante la entrevista.

Un balcón con vista privilegiada para la misa del Papa

Coppola también recordó que lleva 41 años viviendo en ese departamento y que desde allí fue testigo de distintos acontecimientos y visitas importantes. Con humor, comentó que algunos lo consideran un privilegiado por la ubicación de su hogar.

“Hace 41 años que vivo acá, esperando al Papa”, dijo mientras invitaba a las cámaras a recorrer el balcón y observar el panorama.

La misa que celebrará León XIV está prevista para el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador. Será uno de los momentos centrales de la visita apostólica del Pontífice al país.

Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina

El viaje del Papa está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde participará de encuentros institucionales y celebraciones religiosas.

La llegada a la Argentina genera expectativa entre los fieles y también moviliza los preparativos para recibirlo. En ese contexto, el balcón de Coppola se convirtió en un lugar codiciado por su ubicación frente al sector donde se desarrollará una de las ceremonias más convocantes de la agenda.

Sin embargo, el empresario ya tomó una decisión: no habrá transmisión internacional desde su departamento. El lugar quedará reservado para sus hijas, familiares y amigos, con quienes espera compartir una experiencia que, según anticipó, será inolvidable.

Guillermo Coppola propuesta Papa Argentina
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