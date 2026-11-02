Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la Villa 351 de Paraná durante un allanamiento por presunta venta de drogas en una vivienda lindante a un búnker clausurado.

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la Villa 351, de Paraná, tras un allanamiento en una vivienda por venta de drogas lindante a un búnker que había sido clausurado preventivamente.

Según informó la División Drogas Peligrosas de la Policía, este domingo, entre las las 13:45 y hasta las 19:45, se llevó adelante el allanamiento con una diferencia de apenas dos semanas respecto de una intervención anterior realizada en el mismo sector.

La medida judicial se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Prof. Juan Wirth, sobre el margen este, orientada al oeste y lindante al sur con un búnker que había sido clausurado preventivamente, evidenciando la continuidad de las tareas investigativas y operativas desplegadas en la zona.

Droga, dinero y detenidos

El operativo contó con la intervención conjunta de personal de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, y efectivos de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.), dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

Como resultado de la requisa domiciliaria se logró el secuestro de 54 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 32,8 gramos, además de dinero en efectivo por la suma de $303.000, dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se procedió a la detención de dos personas, un hombre y una mujer, mientras que otra persona fue identificada en el marco de las actuaciones.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de la jueza Marina Barbagelata, con intervención de fiscal auxiliar Santiago Alfieri.

"Este nuevo resultado pone de manifiesto la continuidad del trabajo investigativo y operativo que lleva adelante la Dirección General de Drogas Peligrosas, mediante intervenciones coordinadas y sostenidas, orientadas a combatir la comercialización de estupefacientes y fortalecer la seguridad en los distintos barrios de la ciudad", destacaron desde la policía.