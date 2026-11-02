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Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, puso en funciones en la jornada de este lunes al nuevo secretario de Servicios Públicos, Cristian Paduán.

2 de noviembre 2026 · 17:25hs
La intendenta de Paraná

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos, Cristian Paduán. 

La intendenta de Paraná, Rosario Romero tomó juramento a Cristián Paduán, personal de planta permanente de la Municipalidad, quien se hará cargo de la Secretaría de Servicios Públicos. La Presidenta municipal enfatizó en profundizar la prestación de los servicios esenciales en la ciudad y el diálogo con el vecino para dar respuesta a los reclamos cotidianos.

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El acto que encabezó Rosario Romero

“Confiamos en que esta incorporación al equipo de gestión, con otra responsabilidad, va a procurar cohesionar políticas de Estado que nosotros venimos sosteniendo a la ciudad. Vamos a seguir en una marcha de mucha actividad en la ciudad, de todo lo que se ve y lo que no se ve porque la Secretaría de Servicios Públicos hace cosas sobre la tierra y otras bajo tierra”, señaló la intendenta tras la jura del nuevo funcionario en la mañana de este lunes en Casa de la Costa.

Asimismo, hizo hincapié en mantener la prestación de los servicios esenciales, profundizar los distintos planes que encara el municipio y sobre todo dar respuesta a los vecinos. “En ese propósito, este cambio en la gestión obedece siempre a ir buscando el crecimiento, pero sobre todo el servicio al vecino. Lo que más importa en la ciudad es cómo la municipalidad, como el primer escalón del Estado al que el ciudadano concurre para hacer un reclamo, responde como servidores públicos, con cercanía, con diálogo”.

A lo que agregó: “La Municipalidad es la que hace las cosas, por eso es que tenemos que trabajar cada vez más articulados entre las distintas áreas municipales. A veces las distintas dependencias destacan porque tienen que tener una labor específica, pero no porque seamos compartimentos estancos que cada uno funciona en forma desarticulada con el resto. Cristian es una persona de la Municipalidad, de planta permanente, en quien confiamos para esta nueva etapa”, manifestó Romero.

Palabras del nuevo funcionario

“El objetivo es poner toda la maquinaria municipal a disposición del vecino para satisfacer la demanda de los servicios esenciales de la ciudad. La gente espera de nosotros que respondamos efectivamente, independientemente del área que nos toque”, estacó el flamante secretario, Cristian Paduán.

Y añadió: “Mi objetivo es lograr consolidar la buena prestación de servicios que efectivamente hoy tiene el municipio, mejorar lo que sea necesario y profundizar los distintos programas que se vienen desarrollando en el municipio hasta lograr su finalización”.

Además de los mencionados, estuvieron en la jura el viceintendente de la ciudad, David Cáceres, funcionarios y concejales.

Paraná Secretario Servicios Públicos
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