La Selfie: Koky Satler

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Racing, nació el día que Racing salió campeón del mundo y lo primero que dije fue gol. Nací tres horas después del gol del Chango Cárdenas. Siempre digo que mi viejo es el tipo más privilegiado del mundo. El mismo día fue padre primerizo y Racing campeón del mundo.

—¿Un club?

—Don Bosco donde jugué en Octava y Séptima.

—¿Una canción de cancha?

—Desde el este hasta el oeste, desde el norte hasta al sur... brilla la blanquiceleste La Academia Racing Club, y La Acadé y La Acadé...

—¿Un jugador?

—Ahora el Licha López.

—¿Un disco?

—El disco que más he escuchado es We will meet again de Bil Evans. Es el que uso para escribir, me lleva a otro planeta.

—¿Un libro?

—El Elemento de Ken Robinson.

—¿Una obra?

—Volver a Madryn.

—¿Un cartel?

—Tengo 1.800, pero uno que siempre me sigue causando gracia es uno que dice "Vendo esta maldición". Es un cartel que está sobre un auto hecho mierda.

—¿Cómo nació la idea de juntar carteles?

—Casual, como la mayoría de las cosas. La primera vez porque me gustó y además porque me gusta mucho hacer reír porque la risa nos sana. Y cuando conseguís eso es un gol. Levantarme y poner un cartel en las redes sociales me cambia el ánimo.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Bedoya a River en el 2001, River si no nos ganaba nos pasaba. Ese y el de Loeschbor a Vélez. Los dos goles de ese año que fuimos campeones.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—Depende, por orgullo a Ruggeri y metafóricamente a Macri. Sería una tonta venganza del fútbol como diciendo al poderoso se le puede ganar.

—¿Cuál fue el mundial de fútbol que más te gusto?

—El de 1986. También me gustó este último por Bélgica.

—¿Cuáles son los cinco deportistas argentinos que más te gustan?

—Maradona, Messi, Luciana Aymar, la Peque Pareto y Ginóbili.

—¿Y tres del mundo?

—Federer lejos, Eden Hazard y Michael Jordan.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Decir boludeces.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—El 10 de Racing, Rubén Paz. Cambio todo por eso.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Estar con mi familia.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue a los 14 años y me fui a casa Tía y me compré 13 chocolatines jack y me los comí en la plaza. Cobré unos pesitos por una actuación y yo de chico era alérgico al chocolate, pero no me pasó nada. Estuve 14 años sufriendo.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—De chico a las víboras, pero el miedo mayor es que le pase algo a mis hijas.

—¿Qué cosas te sacan?

—Que se metan con los discapacitados, los jubilados y los chicos. Te banco cualquier discusión política, pero con eso me saco.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Mis niñas Violeta y Lola. Después Fontanarrosa, Les Luthiers, los Monty Python lo más grande que hay; el humor judío-americano.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Una cafetera exprés que nunca usé. Me costó un fangote, la pagué en cuotas y cada vez que llegaba la tarjeta me quería matar. Además no tomo café, tomo mates.

—¿Cocinás?

—No, trato de evitarlo.

—¿Una comida?

—El asado.

—¿Un postre?

—El helado.

—¿Una bebida?

—El whisky.

—¿Qué música escuchás?

—De todo, pero lo que más escucho es sinfónico, jazz y rock.

—¿Una banda?

—Actualmente Vulfpeck.

—¿Una película o serie?

—Las dos cosas. Película: Dónde estás hermano de los Coen y serie: Forbrydelsen, una serie danesa que se llama The Killing en inglés.

—¿Un viaje

—A Europa.

—¿Una ciudad?

—París.

—¿Un lugar para vivir?

—Paraná.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—La Habana.

—¿Un hombre?

—Dos: San Martín y mi viejo Santiago.

—¿Una mujer?

—Varias, Juana Azurduy, mi vieja y las mujeres de mi casa.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Tengo contacto de músicos que admiro como Teresa Parodi, la Tana Rinaldi, Malvicino.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Entre 25 y 30 y el mejor es el Consejo Directivo de Aadi.

—¿Si te obligarán a salir de un grupo de cual saldrías y por qué?

—Lo pensé un montón y creo que saldría del Grupo calle Ramiro Maradey porque si saliera del grupo significaría una de estas dos cosas, que está el nombre de la calle o que Ramiro estuviese vivo.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp a quiénes elegirías?

—Armaría un grupo con gente que me haga reír: Woody Allen, Daniel Rabinovich, Moldavsky, Dolina y Belén Francese.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en donde?

—Con Julio Cortázar en Montparnasse.













El gran artista que cambia todo por la 10 de Racing