La Selección Argentina volvió a los entrenamientos y piensa en Ecuador

Tras golear a Venezuela en el último juego por los puntos de Lionel Messi en el país, el equipo de Scaloni quiere cerrar las Eliminatorias de la mejor manera.

6 de septiembre 2025 · 17:21hs
La Selección Argentina volvió a los entrenamientos tras golear a Venezuela y ya piensa en la visita a Ecuador, duelo que marcará el final a su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. A sabiendas de que Lionel Messi no será parte del encuentro, Lionel Scaloni todavía no planteó un equipo probable pero si empiezan a pedir pista varias figuras del seleccionado que fueron preservados ante la Vinotinto en el Monumental.

Pensando en la visita a la Tri de Sebastián Beccacece, que también logró asegurar su clasificación a la cita mundialista del próximo año, se espera que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se metan dentro del once titular.

La Selección Argentina tuvo una tarde relajada en Ezeiza. Pero con trabajos.

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

Lionel Messi no ocultó su emoción en el duelo entre Argentina y Venezuela.

La emotiva noche de Lionel Messi, con doblete y ovaciones: "Mi sueño era tener cariño en mi país"

El Toro ingresó en el segundo tiempo y en su primera intervención marcó el 2-0 parcial, mientras que el volante de Liverpool no sumó minutos al llegar tarde desde Inglaterra y a pocos días de terminar el proceso de recuperación de una molestia muscular, una variante seguro dentro de una mitad del terreno de juego donde se espera que haya una fuerte rotación.

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos

Alexis Mac Allister podría volver a la titularidad

En la defensa también habrá variantes ya que Cristian Cuti Romero no será parte del viaje a Quito. Ante ese escenario, quien cuenta con todas las fichas para reemplazarle es Leonardo Balerdi, que busca consolidarse como una pieza de recambio tras su recordado gran juego ante Chile en el pasado mes de junio.

LEER MÁS: Los que no estarán en Ecuador

A la salida de Messi, también se espera que Franco Mastantuono salga de la alineación titular y todavía no hay certezas sobre si Julián Álvarez también sale del equipo o si repite para aceitar la sociedad con Lautaro Martínez dentro del campo de juego, dupla de atacantes centrales que Scaloni ya avisó que "pueden jugar juntos" en caso de ser necesario.

