La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

Después de lo que fue la contundente victoria por 3-0 ante Venezuela, con las despedidas oficiales por los puntos en el país de Lionel Messi y Nicolás Otamendi incluidas, la Selección Argentina ya piensa en lo que será su último partido por Eliminatorias, ante Ecuador, el próximo martes.

Ya sin la Pulga y conocida la ausencia de Cristian Romero, la Albiceleste completó una nueva jornada de entrenamientos en el Predio de Ezeiza que lleva el nombre del capitán. El rosarino no será de la partida luego de consensuar con el entrenador, Lionel Scaloni, que era mejor descansar, mientras que el defensor cordobés fue amonestado y llegó a las dos amarillas.

Los trabajos de la Selección Argentina

En cuanto a lo estrictamente deportivo, los futbolistas que vieron acción el jueves en el Monumental realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto del plantel hizo trabajos técnicos con pelota en el campo de juego, además de dos tandas de fútbol reducido. El sábado por la mañana tendrán otra sesión de entrenamientos, para luego quedar liberados hasta el domingo, antes del viaje a Ecuador.

Ahora, el principal interrogante pasa por saber quiénes reemplazarán a Messi y Romero. En el caso del capitán, jugadores como Thiago Almada y Franco Mastantuono -ambos, titulares ante Venezuela- podrían asumir un rol más protagonista, mientras que otra opción podría ser darle minutos de rodaje a Valentín Carboni o incluso apostar por un doble 9, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque. Otros nombres, como José López y Claudio Echeverri, también asoman como alternativas viables, en la búsqueda de darles minutos a aquellos que buscan mostrarse.

En tanto, por el defensor existe la posibilidad de sumar a un jugador a la convocatoria en su lugar. De hecho, el propio Scaloni adelantó después del triunfo del jueves que estaban analizando esa posibilidad. "Estamos justos en esa posición, veremos si convocamos a uno", sostuvo.