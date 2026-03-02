Uno Entre Rios | Ovación | Arturo Vidal

Arturo Vidal amenazó a Rodrigo De Paul: "Me lo cruzo y le meto una dura"

Arturo Vidal admitió que le cae mal el mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina, lo trató de "canchero" y evitó cualquier tipo de comparación.

2 de marzo 2026 · 20:01hs
La bronca de Arturo Vidal y Rodrigo De Paul viene desde el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas.

Arturo Vidal se lleva como perro y gato con varios jugadores de la Selección Argentina. Sobre todo con Rodrigo De Paul, de carácter histriónico, frontal y provocador como él. Meses atrás ya lo había subestimado y ahora redobló la apuesta y saltó con los tapones de punta.

Sin cassette y con la lengua filosa, el experimentado mediocampista chileno fue entrevistado en Enfocados, el distendido programa de los peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y no tardó en defenestrar al Motorcito de la Scaloneta.

Consultado sobre si hay algún futbolista que no le caiga bien, el Rey Arturo no dudó: "En el último partido con Argentina, con De Paul. Por canchero lo tengo ahí". Y hasta lanzó una fuerte amenaza: "Me lo cruzo y le meto una dura”.

¿Qué pasó entre Arturo Vidal y Rodrigo De Paul?

A mediados del 2025, la Selección visitó Chile, ganó 1-0 por las Eliminatorias Sudamericanas y ambos tuvieron un duelo aparte, con chispazos y gestos picantes. Al terminar el primer tiempo, De Paul fue a charlar con Vidal y recibió un empujón. Se cruzaron unas palabras y, entre risas, el argentino le hizo un primer gesto con las manos, como si estuviese escribiendo en el teclado, y un segundo con una señal de una TV, en alusión a que mirará el Mundial desde la comodidad de su casa.

Tanta sangre en el ojo le quedó al caudillo de Colo-Colo que, a la hora de elegir entre su nivel y el de su enemigo albiceleste, dejó en claro que no hay punto de comparación: "Es broma, ¿no?".

Arturo Vidal Rodrigo De Paul Selección Argentina Fútbol
