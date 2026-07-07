La Selección Argentina va por el pase a cuartos de final del Mundial 2026

Desde las 13, la Selección Argentina se enfrentará con Egipto en Atlanta. El entrenador Lionel Scaloni no adelantó el equipo, aunque aseguró que habrá cambios.

Leandro Paredes ingresaría en el 11 inicial de la Selección Argentina, en reemplazo de Thiago Almada. Esto provocaría un adelantamiento de Enzo Fernández.

La Selección Argentina y Egipto jugarán este martes desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso más en la Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato.

El francés François Letexier será el encargado de impartir justicia en el partido que será televisado por TyC Sports, Telefé, DSports, TV Pública y Disney+.

La Selección Argentina se mide ante una de las revelaciones del Mundial 2026

El ganador se enfrentará en cuartos al vencedor de Colombia-Suiza.

La Selección Argentina viene de un duro compromiso

Argentina llega a este encuentro tras superar trabajosamente a Cabo Verde en octavos de final, en un partido para el infarto que se definió 3-2 a favor del combinado nacional en el alargue. Lionel Messi convirtió el primer gol del seleccionado, luego el gualeyo Lisandro Martínez le devolvió la ventaja en el tiempo extra y la historia se definió por un cabezazo de Cristian Romero que terminó siendo autoría de Diney en contra.

Previamente, la Albiceleste lideró el Grupo J del Mundial con puntaje ideal: debutó con goleada 3-0 sobre Argelia, venció a Austria 2-0 y cerró la etapa inicial con un triunfo más sobre Jordania por 3-1. En Atlanta, con un Messi que buscará estirar más récords y escaparse como máximo goleador de este Mundial y de la historia de la Copa del Mundo, irá por un resultado positivo para acercarse a su objetivo en el torneo.

Lionel Scaloni no quedó conforme con lo hecho ante Cabo Verde y se perfilan cambios en la formación de la Selección Argentina. Leandro Paredes y Nicolás González pelean por ocupar el lugar de Thiago Almada, mientras que hay dos dudas: Nicolás Tagliafico busca recuperar su puesto en lugar de Facundo Medina, y la disputa por la 9 entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez suma un nuevo capítulo.

Por su parte, Egipto viene de eliminar en octavos de final a Australia en una definición todavía más dramática: por penales. El equipo liderado por Mohamed Salah se quedó con la clasificación en la tanda luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El seleccionado africano hizo méritos para meterse en la etapa eliminatoria del Mundial gracias a haber quedado segundo en el Grupo G. En su andar en la Copa del Mundo, empató 1-1 con Bélgica, triunfó 3-1 sobre Nueva Zelanda e igualó 1-1 frente a Irán.

Formaciones para la Selección Argentina y Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Hora y TV: 13 (TyC Sports, Telefé, DSports, TV Pública y Disney+).

Árbitro: François Letexier (Francia).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium.