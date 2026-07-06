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Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

El Centro Juventud Sionista quedó eliminado en la Liga Federal al caer 82 a 76 ante Caza y Pesca de Don Torcuato.

6 de julio 2026 · 13:17hs
Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

Prensa: Club Caza y Pesca

Sionista se despidió en la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. Quedó eliminado al perder 82 a 76 ante Caza y Pesca de Don Torcuato, en condición de visitante, en el tercer punto de la serie correspondiente a los 16avos de final. El Tiburón conquistó la llave por 2 a 1.

El base y capitán del conjunto bonaerense Juan Ignacio Bello anotó 7 de sus 17 puntos en los últimos dos minutos y fue determinante para el desenlace de esta historia. En la visita, Dante Rewes fue el máximo anotador con 18 unidades.

Este domingo Sioni se juega su futuro en la Liga Federal.

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La final que conquistó Caza y Pesca

Caza y Pesca y Sionista llegaban al tercer y decisivo encuentro de la serie luego de repartirse una victoria por lado en los dos primeros compromisos. Con la llave igualada 1-1, el ganador se quedaría con el boleto a los octavos de final de La Liga Federal, mientras que el perdedor se despediría del certamen.

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Por eso, el tercer juego tenía todos los condimentos de una verdadera definición de Playoffs: un estadio colmado, un clima cargado de expectativa y dos equipos dispuestos a dejarlo todo en la cancha para romper la paridad. Desde el salto inicial, la intensidad y la tensión propias de una serie definitoria se hicieron sentir en cada posesión.

Sionista dio batalla

El comienzo del partido fue muy equilibrado. En la visita, Franco González comandaba la ofensiva de su equipo, mientras que en el Tiburón el goleo estaba más repartido y contaba con un gran inicio de Leandro Quarroz. Sin embargo, la defensa de Caza y Pesca fue muy intensa y no le permitió a su rival jugar con comodidad. Esa solidez defensiva, sumada a un gran cierre del segundo cuarto de Juan Martín Bello, le permitió al conjunto torcuatense irse al entretiempo al frente por 49-37.

Tras el descanso, la historia cambió. Sionista salió con otra intensidad y mostró una marcada mejora defensiva, decidido a reducir la diferencia en el marcador. Además, encontró en Rewes a su principal referencia ofensiva durante ese pasaje del encuentro. A pesar de ello, Caza y Pesca respondió con carácter y, aunque atravesaba su momento más incómodo del partido, logró sostener la ventaja e impedir que su rival pasara al frente. En ese contexto, Franco Villegas y Thiago Franceschini aportaron soluciones importantes: el interno se mostró muy activo en el rebote ofensivo, mientras que el alero castigó desde la línea de tres puntos.

En el último cuarto, el encuentro se volvió todavía más parejo y físico. En Caza y Pesca, Brian Osuna y Raúl Salvatierra acumulaban cuatro faltas personales cada uno, mientras que Franco Villegas tenía tres. Del otro lado, Sionista no bajaba los brazos, disputaba cada posesión con enorme intensidad y hacía muy difícil la tarea del conjunto local. Con el marcador abierto y el desenlace incierto, el clima era de máxima tensión. Fue entonces cuando apareció la jerarquía de Juan Ignacio Bello.

El capitán asumió la responsabilidad en los momentos decisivos y terminó inclinando la balanza a favor del Tiburón. En los últimos dos minutos convirtió un doble y falta, otro doble y dos tiros libres para sentenciar el encuentro y desatar el festejo de su equipo. Finalmente, el elenco torcuatense se impuso por 82-76 y selló su clasificación a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a River Plate, que despidió a Urquiza de Santa Elena.

Liga Federal Sionista Caza Y Pesca
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