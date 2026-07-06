Paritaria: Agmer rechazó lo ofrecido por el Gobierno de Entre Ríos

Este lunes, en la reapertura de la paritaria, Agmer rechazó la propuesta del Gobierno provincia de una 3% en dos tramos. Se pasó a cuarto intermadio.

Agmer rechazó lo ofrecido por el Gobierno de Entre Ríos en la reapertura de la paritaria.

Se llevó a cabo este lunes, en la Secretaría de Trabajo la reunión paritaria salarial entre la representación de los gremios docentes y el gobierno provincial. En este marco, Agmer rechazó lo ofrecido por el Gobierno provincial, por considerarlo insuficiente, exigiendo una propuesta superadora que contemple las demandas planteadas, hasta este miércoles.

“En horas de la tarde de este lunes 6 de julio, la representación de los sindicatos docentes se reunió con el gobierno provincial en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia, organismo que convocó al encuentro, en el marco de la Ley Nº 9.624 de paritarias docentes”, señala en el inicio.

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Y más adelante agrega: “El gobierno ofreció un incremento consistente en un 3% sobre los haberes de julio (a cobrar en agosto) y un 3% sobre los haberes de septiembre (a cobrar en octubre), remunerativo y bonificable”.

Enseguida la nota explica que “Agmer rechazó la propuesta considerándola insuficiente para someterla a discusión. El rechazo estuvo fundamentado en que lo ofrecido dista de representar el proceso inflacionario y afrontar el aumento del costo de vida, lo que viene deteriorando cada mes los salarios docentes, empujando a situaciones dramáticas como el ahondamiento de condiciones de pobreza, el pluriempleo y la sobrecarga laboral en las y los trabajadores de la educación”.

Más adelante expresa: “Por todo lo expresado, rechazamos y emplazamos al gobierno a presentar una propuesta superadora hasta el próximo miércoles 8 de julio, que contemple adelantar la base de cálculo, blanqueo de montos ‘en negro’ y recupero de la inflación de diciembre hasta ahora”.

Otros temas en la nota

“En la reunión manifestamos nuestra solidaridad con el reclamo expresado por Sadop frente a la falta de pago a docentes de Escuelas Públicas de Gestión Privada”, manifiesta.

La representación paritaria, por Agmer, estuvo conformada por el secretario general, Abel Antivero, la secretaria adjunta, Lía Fimpel; la secretaria de prensa, Adriana Vílchez, y el miembro paritario de salario, Juan Carlos Crettaz.

La paritaria pasó a un cuarto intermedio.