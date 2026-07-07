Incendio en una fábrica casera de pastas y pastelitos de Paraná provocó importantes daños materiales

El incendio en una fábrica casera de pastas y pastelitos de Paraná causó importantes daños materiales, aunque no hubo personas heridas.

El incendio en una fábrica casera de pastas y pastelitos de Paraná causó importantes daños materiales, aunque no hubo personas heridas.

Un incendio se registró en una vivienda de la calle Los Naranjos, en la ciudad de Paraná, donde funciona una fábrica casera de pastas y pastelitos. El siniestro fue controlado la noche del lunes por personal policial y bomberos que acudieron al lugar tras ser alertados por el foco ígneo.

Según informaron fuentes policiales, una vez sofocadas las llamas, los efectivos dialogaron con la propietaria del inmueble, quien explicó que el sector afectado correspondía al espacio de elaboración de alimentos. De acuerdo con su relato, el incendio se habría originado luego de que quedara encendido el almíbar durante el proceso de preparación.

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Daños materiales

Como consecuencia del fuego, se registraron importantes daños materiales en la cocina, donde resultaron afectados hornos, ollas y diversos productos destinados a la elaboración de pastas y pastelitos.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y la intervención de los bomberos permitió evitar que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.

El siniestro provocó daños materiales en la cocina, incluidos hornos, ollas y productos de elaboración. No se registraron personas lesionadas.