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El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

La Municipalidad de Concepción del Uruguay denunció una presunta intervención ilegal, donde maquinaria privada habría ingresado sin autorización.

6 de julio 2026 · 22:17hs
El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte.

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte.
El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte.

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte.
Maquinaria privada ingresado sin autorización

Maquinaria privada ingresado sin autorización, ocasionando daños en un sector de monte nativo protegido.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia una presunta intervención ilegal en la zona de Paso Vera Norte, donde maquinaria privada habría ingresado sin autorización, ocasionando daños en un sector de monte nativo protegido.

La denuncia en Concepción del Uruguay

Según informó el Municipio, la actuación se inició a partir de un aviso de la Dirección de Turismo, tras lo cual intervinieron la Dirección de Salud Ambiental y la Dirección de Legislación y Asuntos Jurídicos. El lunes 29 de junio se realizó una inspección integral del área junto a personal de Catastro, donde se constató la apertura de un acceso, la remoción de vegetación con maquinaria, la tala de árboles y la afectación de cercos perimetrales.

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Maquinaria privada ingresado sin autorización, ocasionando daños en un sector de monte nativo protegido.

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Durante el procedimiento se confeccionaron actas de constatación, se efectuó un relevamiento fotográfico y se registraron las coordenadas geográficas para delimitar la superficie afectada por la intervención. Se denunció en la Justicia.

Con los elementos reunidos, el Municipio presentó una denuncia penal ante la Fiscalía a cargo de la Dra. María Florencia Occhi, mientras que toda la documentación técnica también fue remitida a la Fiscalía Administrativa de Asuntos Municipales para evaluar la legalidad de las actuaciones y adoptar medidas preventivas. Fue notificado el propietario del terreno lindante.

Como parte del operativo, las autoridades notificaron formalmente al propietario del terreno lindero, ordenándole el cese inmediato de las tareas y el bloqueo del acceso generado hacia el sector intervenido. La diligencia contó con el acompañamiento de efectivos de la Comisaría Primera de la Policía de Entre Ríos y personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

Se elevaron actuaciones al Juzgado de Faltas Además, las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas Nº 1 para la eventual aplicación de sanciones administrativas previstas en la normativa vigente. Se dio intervención a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, indicó Arriba Noticias.

Finalmente, el Municipio informó que también dio intervención a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, organismo que deberá evaluar los daños ocasionados y determinar las medidas correspondientes en el marco de la legislación provincial sobre bosques nativos y protección ambiental.

Concepción del Uruguay Justicia Municipalidad
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