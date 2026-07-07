Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

Inseguridad vial: mecánicos advierten que muchos conductores viajan en vacaciones sin hacer revisar o incluso sin reparar desperfectos en sus autos

Con el comienzo de las vacaciones de invierno y el aumento del tránsito en las rutas argentinas, los talleres mecánicos insisten en una recomendación que puede resultar decisiva para prevenir accidentes: realizar una revisión completa del vehículo antes de emprender un viaje. Sin embargo, la realidad económica ha modificado los hábitos de los automovilistas y hoy son cada vez menos quienes realizan un mantenimiento preventivo. En su lugar, predominan las reparaciones de urgencia, cuando el desperfecto ya es evidente o el automóvil directamente deja de funcionar.

Así lo expresó Luis Zapata, mecánico con una extensa trayectoria y presidente de la Asociación Talleristas Automotores (ATA) Paraná , quien describió un panorama preocupante para el sector y advirtió que muchos conductores emprenden viajes largos con vehículos que presentan importantes deficiencias mecánicas. “Antes los autos ingresaban al taller para hacer mantenimiento preventivo. Hoy llegan cuando prácticamente no dan más. La situación económica hizo que mucha gente postergue las reparaciones y eso termina siendo un riesgo cuando salen a la ruta”, explicó.

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Una cuestión de seguridad

En ese sentido, sostuvo que una revisión previa al viaje debería contemplar mucho más que un simple cambio de aceite. Según indicó, además de contar con la documentación obligatoria en regla, es fundamental controlar el sistema de frenos, el estado del tren delantero, las luces, las correas, la dirección, las pérdidas de aceite o refrigerante; y especialmente los neumáticos, uno de los elementos que más inciden en la seguridad vial.

Zapata señaló que es frecuente encontrar vehículos con cubiertas de distintas marcas e incluso de diferentes medidas, una situación que puede afectar la estabilidad del automóvil a velocidades de ruta. También advirtió sobre neumáticos que presentan deformaciones internas o un desgaste excesivo que muchas veces pasa inadvertido para el conductor, aunque representa un serio peligro.

“Cuando el vehículo entra al taller para un servicio, lo correcto es levantarlo y revisarlo completamente. Ahí aparecen pérdidas, desgastes, problemas en los frenos o en la suspensión. Es el momento para decirle al cliente qué necesita reparar antes de salir a viajar”, explicó.

Otra de las preocupaciones manifestadas por el mecánico es el deterioro que presentan muchos sistemas de frenos. Según comentó, el desgaste extremo de una pastilla puede provocar la pérdida de capacidad de frenado o incluso generar que el vehículo se desestabilice durante una maniobra brusca, con consecuencias potencialmente graves.

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A esta realidad se suma, según indicó, otro fenómeno que comenzó a observar con mayor frecuencia: la circulación de vehículos sin seguro vigente o con documentación incompleta. “Hay gente que, por una cuestión económica, dejó de pagar el seguro y sigue utilizando el auto. Son situaciones que antes no eran tan comunes y hoy las vemos cada vez más”, afirmó.

Revisión postergada

El presidente de ATA Paraná aseguró que la actividad de los talleres también refleja el contexto económico. Si bien reconoció que algunos repuestos registraron una baja de precios debido al ingreso de productos importados, especialmente neumáticos, sostuvo que la mayoría de los propietarios continúa demorando las reparaciones hasta que resultan inevitables.

Incluso comentó que todavía ingresan al taller vehículos con un importante consumo de aceite, fallas mecánicas evidentes o ruidos que indican desgastes importantes, incluso en automóviles relativamente nuevos.

Respecto de los costos, explicó que los aumentos recientes estuvieron concentrados principalmente en los lubricantes, como consecuencia de las variaciones internacionales del precio del petróleo, mientras que la mano de obra tuvo incrementos mucho más moderados. “No siempre el problema es el valor del repuesto. Muchas veces la gente decide seguir usando el vehículo aunque sabe que tiene una reparación pendiente porque prioriza otros gastos”, sostuvo.

Zapata consideró además que Entre Ríos debería avanzar en controles técnicos más rigurosos para los vehículos que circulan por las rutas, y que en Entre Ríos debería exigirse la Revisión Técnica Vehicular es obligatoria, como ocurre en otras provincias, ya que una mayor fiscalización permitiría detectar numerosos desperfectos antes de que los vehículos emprendieran un viaje. “No significa que todos los autos quedarían fuera de circulación, pero sí ayudaría a que quienes salen a la ruta lo hagan con un vehículo en condiciones mínimas de seguridad”, analizó.

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Rutas deterioradas

Más allá del estado de los automóviles, el dirigente también expresó su preocupación por el deterioro que presentan distintos corredores viales entrerrianos. Indicó que, aunque existen obras en algunos sectores, muchas rutas provinciales continúan con importantes pozos y deformaciones que obligan a extremar las precauciones.

Según explicó, en numerosas oportunidades los accidentes se producen cuando un conductor intenta esquivar un pozo y termina invadiendo el carril contrario o perdiendo el control del vehículo.

No obstante, remarcó que el factor humano sigue siendo determinante, tanto en rutas como dentro de las ciudades. El uso del teléfono celular al volante, la falta de cinturón de seguridad y el incumplimiento de las velocidades máximas continúan siendo conductas habituales que incrementan considerablemente el riesgo de siniestros.

También observó que muchos motociclistas circulan con el casco mal colocado o directamente sin utilizarlo correctamente, una práctica que reduce significativamente su capacidad de protección en caso de accidente.

Para Zapata, la combinación de un vehículo correctamente mantenido y una conducción responsable constituye la principal herramienta para reducir la siniestralidad vial durante estas vacaciones de invierno. En un contexto donde cada vez son más los automovilistas que postergan el mantenimiento por razones económicas, insiste en que una revisión preventiva continúa siendo la mejor inversión antes de emprender cualquier viaje por ruta.