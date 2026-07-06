Con la disputa de la 10ª y última fecha se cerró la Fase Regular del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Ya están los cuatro semifinalistas que disputarán la Copa de Oro: Colón RC, Carpinchos RC de Gualeguaychú, Capibá RC de Paraná y Camatí de Viale.
El Torneo Provincial de la UER tiene a sus semifinalistas
Colón RC, Carpinchos RC de Gualeguaychú, Capibá RC de Paraná y Camatí de Viale disputarán el título del Torneo Provincial.
Los cruces serán Colón RC vs Carpinchos y Capibá vs Camatí. Mientras que las semifinales de la Copa de Plata serán CUCU vs Jockey de Gualeguay y el choque paranaense Tilcara vs Aurora. En tanto que por la Copa de Bronce se medirán Curiyú de Chajarí vs Central Entrerriano de Gualeguaychú y Echagüe de Paraná vs Unión de Crespo. Las semifinales serán el domingo 19 de julio, mientras que las finales se jugarán el domingo 26.
La 10ª fecha del Torneo Provincial
Zona 1
Curiyú de Chajarí 3-43 Colón RC (0-5)
Salto Grande de Concordia 7-43 CUCU (0-5)
Vaimaca de Salto 37-16 Los Espinillos de Concordia (5-0)
Posiciones: Colón RC 54 puntos; CUCU 36 (*), Curiyú 21, Salto Grande 14, Los Espinillos 13 (*) y Vaimaca 9. (*) Un partido menos
Zona 2
Jockey de Gualeguay 17-0 Gualeguay Central (4-0)
Carpinchos RC de Gualeguaychú 53-21 Mulitas de Fray Bentos (5-0)
Libre: Central Entrerriano de Gualeguaychú
Posiciones: Carpinchos RC 31 puntos, Jockey Gualeguay 28, Central Entrerriano 18, Gualeguay Central 16 y Mulitas 2
Interzonal 3 y 4
Capibá RC 43-5 Unión de Crespo (5-0)
Tilcara de Paraná 51-13 Aurora de Paraná (5-0)
Camatí de Viale 31-10 Echagüe de Paraná (5-0)
Nogoyá RC 31-17 Libertad de Nogoyá(5-0)
Posiciones Zona 3: Capibá 41 puntos, Tilcara 37, Echagüe 29 y Nogoyá RC 5
Posiciones Zona 4: Camatí 50 puntos, Aurora 21, Unión 17 y Libertad 3