El Torneo Provincial de la UER tiene a sus semifinalistas

Con la disputa de la 10ª y última fecha se cerró la Fase Regular del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Ya están los cuatro semifinalistas que disputarán la Copa de Oro: Colón RC, Carpinchos RC de Gualeguaychú, Capibá RC de Paraná y Camatí de Viale.

Los cruces serán Colón RC vs Carpinchos y Capibá vs Camatí. Mientras que las semifinales de la Copa de Plata serán CUCU vs Jockey de Gualeguay y el choque paranaense Tilcara vs Aurora. En tanto que por la Copa de Bronce se medirán Curiyú de Chajarí vs Central Entrerriano de Gualeguaychú y Echagüe de Paraná vs Unión de Crespo. Las semifinales serán el domingo 19 de julio, mientras que las finales se jugarán el domingo 26.