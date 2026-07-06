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Lionel Scaloni confirmó que tiene el equipo y anunció algunos cambios

El entrenador de la Selección Argentina brindó una conferencia de prensa previa al duelo contra Egipo por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

6 de julio 2026 · 20:06hs
Lionel Scaloni: El equipo lo tengo

Lionel Scaloni: "El equipo lo tengo, pero no lo voy a decir"

A menos de 24 horas para el duelo ante Egipto por los octavos de final del Mundial, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el Atlanta Stadium, sede del encuentro. Además de revelar algunas pistas sobre el once que pondrá mañana desde las 13.00, analizó al próximo rival y explicó por qué está siendo tan compleja la Copa del Mundo para las selecciones candidatas.

"El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores así que a ustedes tampoco. Pero más o menos ya saben por donde viene el tema, Nico (por Novello, Gerente de Comunicación de la AFA) me cuenta lo que vienen hablando y está por ahí", reconoció el técnico.

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Luego de la victoria de España en el último minuto sobre Portugal, Scaloni fue consultado sobre el por qué les estaba costanto tanto imponerse a las selecciones que llegaban como candidatas. Esto respondió: "Este Mundial está siendo complicado para todos, Francia parecía un rival temible, y lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. Ahora vimos a España con Portugal y lo ganó bien pero también le costó hasta el último minuto. No hay selecciones que han mantenido lo que se venía haciendo hasta antes del Mundial porque los rivales juegan. Es muy difícil, hay condiciones diferentes a lo que se venía viendo en los otros Mundiales. A mi entender la mayoría de los jugadores que han jugado mucho partidos este año lo están sintiendo y por eso creo que el nivel no es el que estamos acostumbrados".

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni

Y más tarde agregó: "España en cinco partidos fue de menos a más. Pero en esta cantidad de partidos no han sido todos regulares. Eso indica que el Mundial es complicado por los viajes, el calor, el césped que no es el mismo en todos los estadios. Todo eso hace que no se puedan ver tanto los favoritismos. Ninguno ha marcado una diferencia grandísima".

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Con respecto a la Selección Argentina, que el viernes pasado en dieciseisavos sufrió frente a Cabo Verde, respondió: "Esta Selección hace años que viene jugando como candidata en todos los torneos y siempre ha jugado bien. Cuando el rival te mete en dificultad o las cosas no salen como uno piensa, no hay una sola manera de ir a ganar. Si no te salen las cosas jugando bien, no juntás pases, hay otras maneras: con la garra, con la intensidad, con los huevos y el espíritu que llevamos adentro todos nosotros. Cuando no se puede jugar bien necesitás eso. Yo estaba convencido de que si el equipo no sacaba ese temperamento quedábamos afuera. Argentina siempre fue protagonista del partido y los errores puntuales como el gol no nos bajonearon, seguimos atacando. Eso fue una buena señal. Hay veces que la táctica o la estrategia quedan de lado. Cuando no podés, tenés que romper el esquema de otra manera".

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Lionel Scaloni: "El equipo lo tengo, pero no lo voy a decir"

El entrenador de la Selección Argentina hará al menos tres modificaciones en el once para enfrentar a Egipto: Nicolás Tagliafico entrará por Facundo Medina, Julián Álvarez por Lautaro Martínez y Leandro Paredes lo hará por Thiago Almada. Con respecto al capitán de Boca, que llegó desgarrado a la concentración, explicó por qué consideró que Alexis Mac Allister era su remplazante ideal: "Las veces que Leandro estuvo al 100% después de Qatar ha jugado casi siempre él. Ha venido lesionado después del partido por Copa Libertadores con Boca e hizo un esfuerzo bárbaro para llegar. Creemos que el suplente ideal era Alexis porque Enzo en su equipo está jugando a una altura más, llegando al área. Por eso optamos que, cuando no estaba Leandro, jugase Alexis".

Además de las modificaciones nominales, Scaloni intentará corregir algunos defectos del juego de Argentina que no le convencieron en la presentación ante Cabo Verde: "La idea es, más allá de dominar el partido, no tener esas trancisiones que tuvieron ellos y nos hicieron daño. Hay que intentar defendernos con la pelota, estar más finos desde ese aspecto y no hacer las jugadas tan rápidas. En los últimos partidos hemos visto que recuperábamos y atacábamos muy rápido, sin juntar cinco o seis pases".

Parte de la conferencia de prensa de Scaloni

Por último analizó a Egipto, un rival que, al igual que Argentina, viene de disputar 120 minutos en su triunfo por penales ante Australia. "Es una muy buena selección. Además de los jugadores de jerarquía tiene a un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos, tiene una idea marcada de juego y juega bien. Es verdad que ha ganado solo un partido de cuatro, pero siempre ha complicado a todos sus rivales. No juega tan bajo, es un equipo que está hecho de otra manera (a comparación de Cabo Verde). Ataca bastante diferente. Estamos preparados para lo que sea. Nosotros le decimos a los futbolistas lo que vemos, pero muchísimas veces contra nosotros cambian. En principio no es un equipo que se defiende bajo, tiene jugadores para atacar", explicó.

Lionel Scaloni Argentina Egipto Mundial 2026
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