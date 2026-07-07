Uno Entre Rios | La Provincia | despedidos

Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Las partes mantendrán una reunión informal en Zárate, este martes 7. En tanto, la proxima audiencia en la Secretaría de Trabajo será el miércoles 15 de julio.

7 de julio 2026 · 10:02hs
Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Trabajadores despedidos de UniónBat se manifestaron este lunes en la rotonda de acceso a Gualeguaychú. Acompañados por sus familias y representantes del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate, los obreros pidieron la reincorporación a sus puestos de trabajo.

Nueva audiencia de conciliación el 15 de julio

La fábrica de ensamblado de baterías, de forma unilateral y por mensajes, desvinculó a 105 trabajadores el pasado 26 de junio, y aun no tiene respuestas sobre sueldos adeudados ni indemnizaciones.

Sigue el acampe de los empleados despedidos de UniónBat y piden conciliación obligatoria. Son 101 trabajadores que quedaron sin sustento

Trabajadores despedidos de UniónBat continúan acampe frente a la fábrica

La Peregrinación de los Pueblos se realizará en octubre.

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

La empresa tampoco cumplió con lo establecido en la audiencia de conciliación realizada el 1 de julio en la Secretaría de Trabajo, en Paraná en la cual se intentó poner coto al conflicto laboral derivado del abrupto cierre de la planta radicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú.

La resolución de Trabajo firmada por el secretario Mariano Camoirano, exigía "volver al estado previo al inicio del conflicto", el 26 de junio pasado. Ordenaba, además, reincorporar a la totalidad de los empleados despedidos y, obligaba al Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate a levantar cualquier medida de acción directa.

La empresa fue la primera en incumplir la resolución, impidiendo el ingreso de los trabajadores del turno tarde tras la audiencia. El gremio denunció formalmente este accionar. Luego los empleados iniciaron un acampe pacífico frente a las puertas de la planta, a la espera de una solución que aun no llega.

El jueves 2 de julio se concretó un encuentro virtual. Pero la firma siguió sin acatar lo dispuesto por Trabajo. Entre los argumentos empresarios se destaca “la severa crisis económica derivada de la importación de baterías”.

Las partes acordaron mantener una reunión informal en Zárate, este martes 7. En tnato, la proxima audiencia en la Secretarìa de Trabajo está pautada para el miércoles 15 de julio.

despedidos UniónBat Gualeguaychú
Noticias relacionadas
La ordenanza exime del pago de tasas municipales y solicita asistencia a la Nación, Provincia y empresas de servicios para trabajadores de Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

La visita al mecánico es cada vez más espaciada por los costos

Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte.

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

Agmer rechazó lo ofrecido por el Gobierno de Entre Ríos en la reapertura de la paritaria. 

Paritaria: Agmer rechazó lo ofrecido por el Gobierno de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Ultimo Momento
Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Denuncian penalmente al Gobierno por maniobras militares de Estados Unidos sin aval del Congreso

Denuncian penalmente al Gobierno por maniobras militares de Estados Unidos sin aval del Congreso

Policiales
Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Ovación
Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Paraná se consagró campeón invicto del Entrerriano de Selecciones U21

Paraná se consagró campeón invicto del Entrerriano de Selecciones U21

El Torneo Provincial de la UER tiene a sus semifinalistas

El Torneo Provincial de la UER tiene a sus semifinalistas

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

La provincia
Peregrinos con María, hacia un mundo más humano: el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

Dejanos tu comentario