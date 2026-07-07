Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Las partes mantendrán una reunión informal en Zárate, este martes 7. En tanto, la proxima audiencia en la Secretaría de Trabajo será el miércoles 15 de julio.

Trabajadores despedidos de UniónBat se manifestaron este lunes en la rotonda de acceso a Gualeguaychú. Acompañados por sus familias y representantes del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate, los obreros pidieron la reincorporación a sus puestos de trabajo.

La fábrica de ensamblado de baterías, de forma unilateral y por mensajes, desvinculó a 105 trabajadores el pasado 26 de junio, y aun no tiene respuestas sobre sueldos adeudados ni indemnizaciones.

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La empresa tampoco cumplió con lo establecido en la audiencia de conciliación realizada el 1 de julio en la Secretaría de Trabajo, en Paraná en la cual se intentó poner coto al conflicto laboral derivado del abrupto cierre de la planta radicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú.

La resolución de Trabajo firmada por el secretario Mariano Camoirano, exigía "volver al estado previo al inicio del conflicto", el 26 de junio pasado. Ordenaba, además, reincorporar a la totalidad de los empleados despedidos y, obligaba al Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate a levantar cualquier medida de acción directa.

La empresa fue la primera en incumplir la resolución, impidiendo el ingreso de los trabajadores del turno tarde tras la audiencia. El gremio denunció formalmente este accionar. Luego los empleados iniciaron un acampe pacífico frente a las puertas de la planta, a la espera de una solución que aun no llega.

El jueves 2 de julio se concretó un encuentro virtual. Pero la firma siguió sin acatar lo dispuesto por Trabajo. Entre los argumentos empresarios se destaca “la severa crisis económica derivada de la importación de baterías”.

Las partes acordaron mantener una reunión informal en Zárate, este martes 7. En tnato, la proxima audiencia en la Secretarìa de Trabajo está pautada para el miércoles 15 de julio.