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Columna de opinión: Lo extraordinario fue que volvió a ser normal

El transporte público en Paraná lleva varios meses con una nueva empresa prestataria de servicio: San José SA. Columna de opinión de Luisina Minni.

6 de julio 2026 · 18:47hs
Luisina Minni

Foto: UNO/Álvaro Moreyra

Luisina Minni, y una columna de opinión sobre el transporte público en Paraná. 

¿Qué cambió en la vida de quien toma el colectivo en Paraná? La respuesta parece sencilla, pero dice mucho más que cualquier indicador: cambió la posibilidad de salir de casa con la tranquilidad de que el colectivo va a pasar. Cambió la confianza de llegar a horario al trabajo, a la escuela, a la universidad o a un turno médico.

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El transporte público en Paraná

Cambió algo que durante demasiado tiempo habíamos dejado de creer posible: que un servicio público pudiera volver a ser confiable.

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¿Cuándo fue la última vez que pensaste si el colectivo iba a pasar?

Probablemente hace tiempo. Y aunque parezca una pregunta simple, la respuesta dice mucho sobre la ciudad que estamos construyendo. Durante años, en Paraná, tomar un colectivo era convivir con la incertidumbre: salir antes “por las dudas”, pensar un plan alternativo o avisar que uno podía llegar tarde. Nos habíamos acostumbrado tanto a que el sistema funcionara mal que terminamos creyendo que era normal. Pero no lo era.

Por eso el dato más importante de estos meses no es únicamente que el transporteacumule 208 días consecutivos de servicio sin interrupciones, ni que el cumplimiento delos recorridos haya pasado del 78,59% al 99,01%. Lo verdaderamente relevante es que miles de vecinos volvieron a organizar su día con una certeza que parecía perdida: el colectivo va a pasar.

Y esto ocurrió en el momento menos sencillo: mientras el transporte del interior perdió el acompañamiento del Estado nacional y sostener el sistema se volvió más difícil, Paraná eligió no resignarse.

Eligió hacerse cargo con una nueva licitación, más controles, tecnología de monitoreo y, sobre todo, con la decisión de escuchar a quienes usan el colectivo todos los días para rediseñar recorridos.

Porque el transporte nunca es solamente transporte. Es la posibilidad de llegar al trabajo, ala escuela, a la universidad, a un turno médico o de sostener la actividad de un comercio.

Cuando un colectivo cumple su recorrido, no sólo mejora un servicio: mejora la organizaciónde nuestra vida cotidiana y fortalece la confianza en lo público.

Palabras finales

Claro que todavía quedan cosas por hacer. Los vecinos hoy exigen más, y esa exigencia es el mejor motor para seguir mejorando. Ningún cambio profundo ocurre de un día para otro.

La diferencia entre convivir con un problema y empezar a resolverlo se construye todos los días, con planificación, seguimiento y decisión política.

Las ciudades no cambian únicamente cuando inauguran una gran obra. También cambian cuando recuperan la confianza en aquello que usan todos los días. Y quizás ese sea el cambio más importante que hoy empieza a recorrer las calles de Paraná: que lo extraordinario haya sido, simplemente, volver a hacer normal algo tan cotidiano como esperar el colectivo con la tranquilidad de saber que va a llegar.

Por Luisina Minni

Concejal, presidenta del bloque de Más para Entre Ríos, abogada.

Columna de Opinión transporte público Paraná Luisina Minni
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