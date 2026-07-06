Paraná se consagró campeón invicto del Entrerriano de Selecciones U21

El Seleccionado de Paraná se coronó campeón en el certamen que se disputó en Colón. El representante de la APB ganó los cuatro juegos que disputó.

Paraná se consagró campeona del Campeonato Entrerriano de Selecciones U21 que se disputó el fin de semana en la localidad Colón. El representativo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) completó una campaña perfecta, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones.

El camino al título comenzó el sábado con una sólida victoria ante Concepción del Uruguay por 81 a 43. Posteriormente superó a Concordia por 78 a 64, cerrando la primera jornada con puntaje ideal.

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La actividad continuó el domingo con un nuevo triunfo frente a Gualeguaychú por 81 a 57. En el partido decisivo, ante el seleccionado anfitrión, el combinado de la APB venció a Colón por 79 a 73 y aseguró la consagración provincial.

De esta manera, la Selección Paranaense U21 cerró un torneo invicto, ratificando el gran presente del básquet de la ciudad y sumando una nueva conquista a nivel provincial.

Este título representa, además, la segunda consagración de la APB en campeonatos entrerrianos de selecciones durante el año. Anteriormente, Paraná se había coronado campeón en la categoría Infantiles, correspondiente a U13.

El plantel de Paraná

El plantel campeón estuvo integrado por Patricio Jacob, Franco Tomiozzo, Lucio Valentinuz, Julián Roskopf, Aquiles Feder Ponce, Franco Barcos, Juan Fontana, Juan Berta, Matías Rivera, Santino Valdemarín, Francesco Delbuggio y Santino Aguirre.

El cuerpo técnico estuvo conformado por Pedro Ayala como entrenador, Darío Albornoz como asistente técnico y Martín Lambarri como preparador físico.