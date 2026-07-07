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Registros de la Propiedad del Automotor: el Gobierno anuncia digitalizació de trámites y cambios en aranceles

El Gobierno lanzó plan para digitalizar y reducir trámites. Se reorganizará a red de registros seccionales y se dará interoperabilidad con otros organismos

7 de julio 2026 · 10:17hs
El Gobierno lanzó plan para digitalizar y reducir trámites. Se reorganizará a red de registros seccionales y se dará interoperabilidad con otros organismos

El Gobierno lanzó plan para digitalizar y reducir trámites. Se reorganizará a red de registros seccionales y se dará interoperabilidad con otros organismos
El Gobierno lanzó plan para digitalizar y reducir trámites. Se reorganizará a red de registros seccionales y se dará interoperabilidad con otros organismos

El Gobierno lanzó plan para digitalizar y reducir trámites. Se reorganizará a red de registros seccionales y se dará interoperabilidad con otros organismos

El Gobierno lanzó un plan para digitalizar los trámites y un nuevo esquema para los aranceles para los Registros del Automotor.

La iniciativa busca modernizar el sistema para agilizar la transferencia de vehículos mediante un proceso gradual. También creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor, una nueva unidad para calcular los valores de los trámites.

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El programa para reformar el sistema de registros de propiedad automotor y creó una nueva unidad de medida que servirá para calcular los aranceles de los trámites vinculados a la transferencia y registro de vehículos, bajo el nombre de Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA).

Se trata del “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”. Las medidas fueron oficializadas este martes a través de la resolución 306 y 308 del Ministerio de Justicia, publicadas en el Boletín Oficial.

Con la implementación de este programa, el Gobierno busca consolidar un sistema registral automotor digital integrado, que permita brindar “servicios registrales modernos, seguros y accesibles desde cualquier punto del país”.

Según la resolución 306, la reforma da continuidad al proceso de modernización iniciado con la creación del Legajo Digital Único (LDU) y el Certificado Digital Automotor (CDA), además de la implementación del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y el Registro Único Virtual (RUV).

“El plan impulsa una transformación integral del sistema registral automotor mediante un proceso gradual, ordenado y jurídicamente seguro que permita evolucionar desde un modelo sustentado en documentación física, territorialidad registral y procedimientos presenciales hacia un ecosistema registral digital, interoperable y centrado en el ciudadano, fortaleciendo los principios jurídicos del régimen registral mediante herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, simplificar trámites y ampliar el acceso a los servicios registrales”, justificó el Gobierno.

Por otra parte, a través de la resolución 308, el Ejecutivo creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como nueva unidad de medida para calcular los aranceles de los trámites registrales de automotores en todo el país.

Registro Automotor: cuáles son los principales cambios que aplicará el Gobierno

Los principales cambios que implementará el Gobierno, a través del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, son los siguientes:

  1. Digitalización total de trámites. Todos los procedimientos pasarán a realizarse de manera digital. El proceso incluirá validación automática de identidad, carga electrónica de documentación, pago y firma digital, consulta online del estado del trámite y emisión de la documentación registral en formato electrónico.
  2. Simplificación y reducción de trámites. Se reducirán hasta mantener solo categorías troncales, como inscripción inicial, transferencia de dominio, constitución y cancelación de garantías, baja registral y medidas cautelares, entre otras.
  3. Digitalización del acervo documental. Los legajos en papel almacenados en los registros seccionales pasarán a repositorios digitales.
  4. Interoperabilidad con otros organismos.
  5. Reorganización de la red de registros seccionales. La red de más de 1500 registros distribuidos en todo el país se reorganizará de manera progresiva. Habrá oficinas de asistencia presencial para quienes tengan dificultades de acceso tecnológico o requieran asistencia especializada.

Nueva unidad para calcular los aranceles de los trámites del automotor

En línea con el nuevo Sistema Registral Automotor Digital Integrado, el Gobierno creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como nueva unidad de medida para calcular los aranceles de todos los trámites registrales. La decisión entrará en vigencia el 4 de agosto.

Su valor se fijó en 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), la unidad de referencia creada por el Banco Central (BCRA). A partir del 4 de agosto, el monto se actualizará cada cuatro meses según la cotización de la UVA del día hábil anterior al inicio de cada período. Cuando el valor resultante en pesos no sea múltiplo de 10, se aplicará un redondeo al múltiplo de 10 inmediato inferior.

La DNRPA tendrá 20 días hábiles para presentar ante el Ministerio de Justicia una propuesta de clasificación y asignación de módulos para cada uno de los trámites previstos en la normativa vigente. El objetivo es que la totalidad de los aranceles pase a expresarse en la nueva unidad de medida.

La norma también modifica el esquema de liquidación de los ingresos que perciben los encargados de los registros seccionales. Ahora, percibirán el remanente de la recaudación una vez descontado el costo de los trámites y de los insumos registrales utilizados en cada período.

Registros de la Propiedad del Automotor trámites Aranceles
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