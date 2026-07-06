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Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

La Fiscalía paraguaya pidió una pena de 2 años y 2 meses de cárcel para el ex senador argentino Edgardo Kueider y para su exsecretaria, Iara Guinsel Costa.

6 de julio 2026 · 20:02hs
Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador.

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador.

La Fiscalía paraguaya pidió una pena de 2 años y 2 meses de cárcel para el ex senador argentino Edgardo Kueider y para su exsecretaria, Iara Guinsel Costa. La solicitud fue presentada por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.

A ambos imputados se los acusa de tentativa de contrabando, sin embargo, el tiempo de condena se redujo de un máximo de 5 años a 2 años y 2 meses porque el hecho no llegó a consumarse en su completitud.

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Por su parte, los abogados defensores alegan que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, de acuerdo a sus interpretaciones técnicas, por lo que solicitaron la absolución; al mismo tiempo, Kueider declaró lo mismo ante el tribunal y reafirmó su inocencia.

La situación de Edgardo Kueider

Hasta el momento, el exsenador nacional por Entre Ríos, permaneció en prisión domiciliaria en un departamento en Asunción, al igual que Guinsel Costa. El tiempo transcurrido hasta la fecha, se computará a su favor en caso de dictarse, finalmente, la sentencia condenatoria.

Paralelamente, la Justicia paraguaya también los investiga por la compra sospechosa de "seis departamentos y seis cocheras en Asunción", inmuebles que ya fueron embargados.

El hecho central data de diciembre de 2024 cuando Kueider, junto a su secretaria, fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, momento en que intentaban ingresar a Ciudad del Este con 211.000 dólares, 646.000 pesos y 3.9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin realizar la declaración aduanera correspondiente.

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En Argentina, el ex legislador peronista es investigado por presunto lavado de dinero por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, pedido que fue aceptado por la Fiscalía paraguaya, pero recién se podrá hacer efectivo su traslado una vez que finalicen los procesos penales en Paraguay.

Por último, la Cámara Federal de San Martín le rechazó una eximición de prisión, lo que significa que será detenido inmediatamente al ingresar en territorio argentino.

Edgardo Kueider senador Iara Guinsel Costa
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