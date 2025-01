La Selección Argentina Sub 18 se prepara para su primer Panamericano

La Confederación Argentina de Sóftbol viene atravesando procesos largos de trabajo con los diferentes seleccionados nacionales en ambas ramas. Este el caso del combinado Sub 18 Masculino que se prepara para un Panamericano, que será en Bahía Blanca en octubre de este año. Los jugadores alternan entre entrenamientos diarios y semanales en la ciudad de Paraná, realizando entre siete y 11 sesiones que incluyen gimnasio; entrenamientos técnicos con la Selección y prácticas con sus clubes. Estos meses han tenido una intensa carga de trabajo con hasta once partidos por semana. La categoría reemplaza a la anterior Sub 20, y el primer Mundial de Sub 8 se celebrará en 2027, aunque aún no se ha definido la sede. El staff de entrenadores está compuesto por Gustavo Guerrinieri (entrenador principal), Alberto Guerrrinieri (coach de pitcheo y además entrenador de la Mayor); Cristian Montero (coach en defensa y ataque); Joaquín Rino Alegre (coach) y Duilio Scialocomo (jefe de equipo).