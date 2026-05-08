De Gualeguaychú a Kansas en bicicleta: la aventura de tres entrerrianos

Tres entrerrianos recorren América en bicicleta rumbo al Mundial 2026 para alentar a la Selección Argentina. Se hacen llamar los biciviajeros

El amor por la Selección Argentina puede llevar a recorrer miles de kilómetros, atravesar fronteras, soportar temperaturas extremas y desafiar todo tipo de obstáculos. Esa es la historia que protagonizan los entrerrianos Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, tres amigos oriundos de Gualeguaychú que emprendieron una travesía épica en bicicleta rumbo al Mundial 2026 con el objetivo de alentar a la Albiceleste.

Los jóvenes, que se hacen llamar “los biciviajeros de Gualeguaychú”, salieron desde Entre Ríos el 16 de agosto de 2025 sin siquiera conocer cuál sería la sede en la que jugaría Argentina durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con una mezcla de pasión, locura sana y espíritu aventurero, decidieron pedalear hacia Norteamérica convencidos de que llegarían a destino.

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Hoy, después de más de 15.500 kilómetros recorridos, 270 días de viaje y 17 países atravesados, los cicloturistas ya se encuentran en Estados Unidos, cada vez más cerca de Kansas City, la ciudad donde la Selección Argentina disputará sus primeros encuentros del Mundial.

La idea comenzó como una aventura casi imposible. Cuando partieron desde Gualeguaychú todavía no se había realizado el sorteo mundialista y existía la posibilidad de que Argentina concentrara incluso en Canadá, la sede más lejana para ellos.

“Salimos con rumbo indefinido porque no sabíamos dónde jugaba Argentina ni dónde iba a concentrar. El sorteo fue el 5 de diciembre y nosotros estábamos en Cali, Colombia. Ahí supimos que la Selección iba a estar en Kansas y desde ese momento empezamos a viajar mucho más tranquilos”, contó Vicente Conculini.

Hasta entonces, el recorrido había sido prácticamente una carrera contra el tiempo. El objetivo era avanzar lo más rápido posible para asegurarse llegar antes del inicio del Mundial. Pero una vez confirmada la sede argentina, el viaje cambió de ritmo y pasó a disfrutarse de otra manera.

“Ahora vamos mucho más relajados, conociendo ciudades, disfrutando lugares y bajando el ritmo de pedaleo”, explicó.

La travesía de los entrerrianos los llevó a vivir situaciones inolvidables y a atravesar escenarios completamente distintos entre sí. Desde los 42 grados de calor del Chaco paraguayo hasta temperaturas bajo cero en Bolivia. “Pasamos de 42 grados a menos 2 grados en apenas dos o tres semanas”, recordó Conculini

El recorrido incluyó Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y finalmente Estados Unidos.

En Bolivia atravesaron el imponente Salar de Uyuni y alcanzaron alturas cercanas a los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Luego descendieron hacia la costa peruana, recorrieron Lima y continuaron por Ecuador y Colombia.

Pero no todo fue paisaje y aventura. También enfrentaron momentos difíciles relacionados con la inseguridad y el narcotráfico.

“Entre Machala y Guayaquil hubo asesinatos y mucha tensión por un motín en una cárcel. Después, en Colombia, explotó un coche bomba unas horas antes de que pasáramos por esa zona. Un hombre nos recomendó que no siguiéramos viaje ese día y que esperáramos a ver cómo evolucionaba la situación”, relató Vicente. A pesar de las dificultades, nunca pensaron en abandonar.

Los entrerrianos con Manu Ginóbili

Biciviajeros y Manu Ginóbilli.jpeg Biciviajeros entrerrianos compartieron mates con Manu Ginóbili en Texas.

Ya instalados en Estados Unidos, los biciviajeros vivieron uno de los momentos más emocionantes del viaje: conocer a Manu Ginóbili, ídolo absoluto de San Antonio Spurs y una de las máximas figuras del deporte argentino.

El contacto surgió a través de las redes sociales. Desde la cuenta oficial del viaje, @enbiciandoalmundo, le enviaron un mensaje directo al exjugador mientras todavía estaban en México. Para sorpresa de todos, Ginóbili respondió con humildad y predisposición.

El encuentro finalmente se concretó luego de que los entrerrianos asistieran al Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves.

“Todo salió muy bien con Manu. Charlamos largo rato en un café junto a Raquel. Nos sacamos fotos, conocimos a los dueños del bar y hasta nos subieron a sus redes. Fue una charla espectacular y muy amena”, expresó Conculini.

Para los tres amigos, compartir un momento con una leyenda del deporte argentino fue una recompensa inesperada dentro de una aventura ya de por sí inolvidable.

Aunque la experiencia ya superó todas las expectativas, el gran sueño todavía sigue intacto: conocer a Lionel Messi y poder tomarse una foto con él.

“Le hicimos un video a Messi que le llegó varias veces. Esperamos conocer a los jugadores y especialmente a Leo para cerrar este viaje de una manera increíble”, confesó Vicente.

La ilusión de los biciviajeros es poder acompañar a la Selección Argentina durante toda la primera fase del Mundial. Kansas City será la sede de los primeros partidos del conjunto nacional, incluido el debut previsto para el 16 de junio frente a Argelia.

Tras su paso por San Antonio, los entrerrianos continuarán pedaleando hacia Dallas antes de completar el tramo final hacia Kansas.Allí concluirá oficialmente el recorrido en bicicleta, aunque el sueño mundialista seguirá desde las tribunas alentando a la Selección.

“Nosotros somos cicloviajeros, cicloturistas, y esta experiencia nos cambió la vida. Ya estamos muy cerca de cumplir el objetivo”, resumió Conculini.

La historia de Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini es mucho más que un viaje. Es una demostración de pasión, amistad y perseverancia.