Con Lionel Messi como líder, Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, con jóvenes promesas y sorpresas.

Lionel Scaloni presentó la prelista de Argentina para el Mundial 2026.

A exactamente un mes del comienzo de la Copa del Mundo 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, oficializó la prelista de 55 futbolistas que competirán por un lugar en la nómina definitiva para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La gran certeza vuelve a ser Lionel Messi. El capitán y máximo emblema de la Scaloneta lidera una convocatoria que mantiene la base campeona en Qatar 2022, aunque también deja señales claras de renovación con la inclusión de varias jóvenes promesas.

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Lionel Messi lidera la nómina preliminar de la Selección Argentina

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Entre las principales novedades aparecen nombres como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Mateo Pellegrino y Milton Delgado, además de futbolistas del ámbito local que lograron meterse en la consideración del cuerpo técnico.

Ahora, Scaloni deberá recortar la lista hasta llegar a los 26 convocados definitivos que representarán a Argentina en la defensa del título mundial. La fecha límite para presentar la nómina final será el próximo 30 de mayo.

La prelista completa de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Walter Benítez

Facundo Cambeses

Santiago Beltrán

Defensores

Agustín Giay

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Nicolás Capaldo

Kevin Mac Allister

Lucas Martínez Quarta

Marcos Senesi

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Germán Pezzella

Leonardo Balerdi

Cristian Romero

Lautaro Di Lollo

Zaid Romero

Facundo Medina

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Gabriel Rojas

Volantes

Máximo Perrone

Leandro Paredes

Guido Rodríguez

Aníbal Moreno

Milton Delgado

Alan Varela

Ezequiel Fernández

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Nicolás Domínguez

Emiliano Buendía

Valentín Barco

Delanteros

Lionel Messi

Nicolás Paz

Franco Mastantuono

Thiago Almada

Tomás Aranda

Nicolás González

Alejandro Garnacho

Giuliano Simeone

Matías Soulé

Claudio Echeverri

Gianluca Prestianni

Santiago Castro

Lautaro Martínez

José Manuel López

Julián Álvarez

Mateo Pellegrino

La expectativa ahora gira en torno a quiénes integrarán finalmente la lista definitiva. Con una mezcla de experiencia, talento joven y figuras consolidadas, Argentina buscará revalidar el título y volver a hacer historia en el Mundial 2026.