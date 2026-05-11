A exactamente un mes del comienzo de la Copa del Mundo 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, oficializó la prelista de 55 futbolistas que competirán por un lugar en la nómina definitiva para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Lionel Scaloni presentó la prelista de Argentina para el Mundial 2026
Con Lionel Messi como líder, Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, con jóvenes promesas y sorpresas.
La gran certeza vuelve a ser Lionel Messi. El capitán y máximo emblema de la Scaloneta lidera una convocatoria que mantiene la base campeona en Qatar 2022, aunque también deja señales claras de renovación con la inclusión de varias jóvenes promesas.
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Lionel Messi lidera la nómina preliminar de la Selección Argentina
Entre las principales novedades aparecen nombres como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Mateo Pellegrino y Milton Delgado, además de futbolistas del ámbito local que lograron meterse en la consideración del cuerpo técnico.
Ahora, Scaloni deberá recortar la lista hasta llegar a los 26 convocados definitivos que representarán a Argentina en la defensa del título mundial. La fecha límite para presentar la nómina final será el próximo 30 de mayo.
La prelista completa de Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
- Walter Benítez
- Facundo Cambeses
- Santiago Beltrán
Defensores
- Agustín Giay
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Nicolás Capaldo
- Kevin Mac Allister
- Lucas Martínez Quarta
- Marcos Senesi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Otamendi
- Germán Pezzella
- Leonardo Balerdi
- Cristian Romero
- Lautaro Di Lollo
- Zaid Romero
- Facundo Medina
- Marcos Acuña
- Nicolás Tagliafico
- Gabriel Rojas
Volantes
- Máximo Perrone
- Leandro Paredes
- Guido Rodríguez
- Aníbal Moreno
- Milton Delgado
- Alan Varela
- Ezequiel Fernández
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Giovani Lo Celso
- Nicolás Domínguez
- Emiliano Buendía
- Valentín Barco
Delanteros
- Lionel Messi
- Nicolás Paz
- Franco Mastantuono
- Thiago Almada
- Tomás Aranda
- Nicolás González
- Alejandro Garnacho
- Giuliano Simeone
- Matías Soulé
- Claudio Echeverri
- Gianluca Prestianni
- Santiago Castro
- Lautaro Martínez
- José Manuel López
- Julián Álvarez
- Mateo Pellegrino
La expectativa ahora gira en torno a quiénes integrarán finalmente la lista definitiva. Con una mezcla de experiencia, talento joven y figuras consolidadas, Argentina buscará revalidar el título y volver a hacer historia en el Mundial 2026.