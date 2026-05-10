Preocupación en la Selección Argentina: Nahuel Molina se desgarró a semanas del inicio del Mundial

Nahuel Molina tendrá para 21 días de recuperación, por lo que llegaría al estreno de la Albiceleste ante Argelia, el 16 de junio, pero encendió las alarmas.

uEl lateral derecho Nahuel Molina sufrió un desgarro luego de la derrota de Atlético de Madrid, su equipo, por 1-0 ante Celta de Vigo este sábado y generó preocupación en la Selección Argentina, aunque llegaría al debut frente a Argelia el 16 de junio.

Si bien por el momento no trascendieron detalles de la zona en la que el futbolista de 28 años tuvo la lesión, lo cierto es que el surgido en Boca tuvo un problema muscular durante la media hora de juego que disputó el sábado por La Liga.

Aunque rápidamente la noticia de su lesión encendió las alarmas en el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, que considera a Molina como titular, se confirmó que es un desgarro grado 1, por lo que tendrá 21 días de recuperación.

De esta manera, el lateral con pasado en Defensa y Justicia y Rosario Central llegaría en condiciones al estreno del grupo J, aunque lógicamente habrá que ver si el entrenador decide mandarlo a la cancha en el debut.

En la Selección Argentina esperan

La lista de citados para la Copa del Mundo 2026 Scaloni dijo en la última fecha FIFA que la tiene "bastante clara", pero hay tiempo hasta el 30 de mayo para oficializarla. Cabe remarcar que la idea inicial es que el plantel se reúna en Kansas hacia fines de este mes, entre el 28 y 29, para dar inicio a la concentración previa al torneo que empezará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

Durante todo el ciclo de Scaloni, Molina peleó el puesto con Gonzalo Montiel, a quien se lo ganó de manera definitiva durante el Mundial de Qatar. En las últimas convocatorias, por problemas físicos del jugador de River, el DT citó a Agustin Giay, pero corre de atrás en la consideración.