Nicolás Otamendi recibió la amnistía y estará a disposición en el debut de Argentina en el Mundial 2026

La FIFA aceptó el pedido de amnistía para Nicolás Otamendi, quien podrá jugar con la Selección Argentina en su primer partido del Mundial 2026.

Nicolás Otamendi, a disposición para el inicio de la defensa de la Copa del Mundo.

El defensor de la Selección Argentina Nicolás Otamendi recibió la amnistía disciplinaria de la FIFA y quedó habilitado para disputar el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026. De esta manera, el zaguero del Benfica de Portugal estará a disposición el 16 de junio, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni haga su estreno en Kansas.

El zaguero había sido expulsado en septiembre del año pasado, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo. En aquel encuentro frente a Ecuador, Otamendi derribó a Enner Valencia cuando el atacante se iba solo hacia el arco, en la medialuna del área. El árbitro colombiano Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja de manera directa, sin necesidad de revisar la acción en el VAR. Fue la primera expulsión del defensor con la camiseta albiceleste.

Otamendi habilitado para el debut en el Mundial 2026

Como la selección argentina no volvió a disputar encuentros oficiales —la Finalissima prevista para marzo finalmente fue cancelada—, la sanción debía cumplirse en el primer partido oficial posterior, justamente el debut mundialista. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino presentó un pedido formal para obtener la amnistía, solicitud que fue aceptada por FIFA.

De esta manera, el experimentado marcador central de 38 años quedó a disposición del cuerpo técnico y podrá integrar el once inicial en el estreno mundialista. Además, el nombre de Otamendi continúa vinculado a River Plate, institución a la que podría incorporarse luego de la Copa del Mundo.

El itinerario de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina iniciará la defensa del título en el Mundial 2026 dentro del Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, desde las 14. Luego cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Jordania, nuevamente en Dallas, a partir de las 23.

El Mundial 2026 tendrá un nuevo formato con 48 selecciones y una fase eliminatoria desde los 32avos de final. Clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.