La Selección Argentina femenina afina detalles en Paraná para los Juegos Suramericanos

El sueño olímpico comienza en el Nafaldo Cargnel. El plantel de Argentina se encuentra concentrado en el diamante de la Asociación Paranaense de Sóftbol.

La Selección Argentina Femenina Mayor de Sóftbol ya transita los últimos pasos de su preparación rumbo a los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y lo hace en un escenario que respira historia para este deporte: la ciudad de Paraná. Desde esta semana, el plantel nacional concentra y entrena en el diamante de la Asociación Paranaense de Sóftbol con la mira puesta en un objetivo que trasciende la conquista de una medalla: obtener la clasificación directa al Torneo Preolímpico y mantener vivo el sueño de disputar los Juegos Olímpicos.

La capital entrerriana volverá a ser el epicentro del sóftbol sudamericano entre el 15 y el 25 de septiembre, cuando el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel reciba tanto el torneo femenino como el masculino de los Juegos Suramericanos, una de las competencias más trascendentes del calendario continental.

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Del 12 al 26 de septiembre de 2026, las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná albergarán los 13° Juegos Suramericanos, una cita histórica que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas.

En ese contexto, Paraná volverá a confirmar por qué es considerada la capital del sóftbol argentino. El Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel será sede exclusiva de los torneos femenino y masculino, recibiendo a las mejores selecciones del continente en una competencia que entregará un premio de enorme valor deportivo: el pasaje directo al Torneo Preolímpico.

La expectativa es enorme no sólo por la calidad de los equipos participantes, sino también por el respaldo del público entrerriano, reconocido internacionalmente por el ambiente que genera en cada competencia de sóftbol.

La concentración nacional comenzó este jueves y se extenderá hasta el próximo domingo. Durante estos días, el cuerpo técnico diagramó jornadas de doble turno de entrenamientos y una serie de partidos amistosos que permiten ajustar detalles tácticos y darle rodaje al plantel.

Las prácticas se desarrollan en el campo de juego de la Asociación Paranaense de Sóftbol, donde las argentinas enfrentan como preparación a la Selección Argentina U18 masculina, una exigencia que el cuerpo técnico considera ideal para elevar el nivel competitivo.

La entrenadora principal, Silvina Caño, destacó la importancia de entrenar en Paraná y el significado que tiene para todo el ambiente del sóftbol.

“Entrenando en nuestra casa, en Paraná. Yo no soy de acá, pero esta es la casa de todos los que queremos el sóftbol”, expresó la entrenadora en diálogo con UNO.

Caño explicó además que los amistosos representan un desafío muy importante. “Estamos jugando partidos amistosos con la Selección U18 de varones, así que para nosotros es una muy buena competencia. Tenemos mucha expectativa y estamos preparándonos de la mejor manera para poder hacer un buen papel.”

La concentración comenzó con algunas ausencias importantes debido a compromisos deportivos internacionales.

Las cuatro lanzadoras convocadas aún no se habían incorporado al plantel durante los primeros entrenamientos. Dos de ellas se encuentran disputando competencias en España, otra desarrolla su actividad en Estados Unidos y la restante arribaría en las próximas horas desde Bahía Blanca.

Pese a ello, el cuerpo técnico logró mantener el ritmo de trabajo gracias a la colaboración de jugadores masculinos y de la joven lanzadora Sophie Casani, integrante de la Selección Argentina U18.

“Nos faltan las cuatro lanzadoras, pero igualmente pudimos jugar gracias al apoyo de algunos pitchers varones. Además estuvo lanzando Sophie Casani, una de las pitchers de la U18, que nos vino a dar una mano y realmente estuvo a la altura de las circunstancias”, destacó Caño.

Argentina afrontará un torneo reducido pero extremadamente competitivo. En la rama femenina participarán cinco selecciones: Argentina, Brasil, Venezuela, Perú y Bolivia. Todas jugarán bajo el sistema de todos contra todos buscando quedarse con el campeonato continental.

La entrenadora de Buenos Aires dejó en claro cuál será la filosofía del equipo.

“Esperamos estar a la altura, hacer un buen papel y saber que no somos ni más ni menos que nadie. Tenemos que salir a jugar cada partido con nuestras mejores herramientas.”

Más allá del título, el verdadero premio será conseguir el boleto directo al Torneo Preolímpico, una instancia clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos.

Además del aspecto deportivo, la entrenadora remarcó el valor humano que tendrá participar de unos Juegos Suramericanos.

A diferencia de los campeonatos habituales de sóftbol, esta competencia forma parte del calendario oficial del Comité Olímpico Sudamericano, lo que permitirá que todas las delegaciones convivan en la Villa Olímpica.

“Es una competencia diferente porque pertenece al Comité Olímpico. Vamos a compartir la Villa Olímpica en Santa Fe con deportistas de muchísimas disciplinas. Desde lo personal será una experiencia muy linda para todas.”

La actividad femenina se desarrollará entre el 15 y el 19 de septiembre. Apenas dos días después de la definición del campeonato femenino, el Nafaldo Cargnel volverá a abrir sus puertas para recibir a las selecciones masculinas.

Del 21 al 25 de septiembre será el turno de la Selección Argentina masculina, una de las grandes potencias mundiales del sóftbol, que buscará sumar un nuevo título continental ante su público.

Las convocadas para la concentración de Argentina

El plantel convocado para esta etapa de preparación está integrado por:

Aldana Gómez

Carolina Asato

Jamine Armenteros

Abigail Barboza

Agustina Bonetti

Cielo Bonetti

Violeta Figueroa

Carina Amarilla

Mariana Gorosito

Mercedes Grimolizzi

Emiliana Gumpel

Keyla Luna

Isabel Malarkey

Juliana Martínez

Florencia Salguero

Cuerpo técnico

El seleccionado nacional está conducido por: