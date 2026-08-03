Barberos de Concordia impulsan campaña solidaria

Un grupo de jóvenes barberos aportar su tiempo con cortes de cabello gratuito y recolectarán comestibles y enceres para personas vulnerables.

Los jóvenes barberos estarán este sábado en Plaza 25 de Mayo en una jornada solidaria.

En un contexto difícil para muchas familias desde el aspecto económico un grupo de barberos de Concordia decidió impulsar una campaña solidaria, ofreciendo cortes de cabello gratuitos y donde se recibirán donaciones como comestibles, verduras, pan y también ropa, frazada y calzados, para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.

La actividad se realizará este sábado 8 de agosto, a partir de las 7 hasta las 19.30 en la Plaza 25 de Mayo, donde los barberos atenderán de manera totalmente gratuita a niños, jóvenes y adultos que necesiten un corte de pelo.

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Además de brindar este servicio, la organización invita a toda la comunidad a colaborar con la campaña acercando ropa, frazadas y alimentos no perecederos. Todo lo recolectado será destinado a la preparación de viandas y a la asistencia de personas en situación de calle, en una acción solidaria que continuará el domingo 9 de agosto.

Desde la organización remarcan que esta iniciativa es sin fines de lucro y que nace del compromiso de un grupo de jóvenes barberos que buscan aportar su tiempo y su trabajo para generar un impacto positivo en la comunidad.

El propósito de la jornada solidaria

“Cada corte, cada alimento y cada abrigo donado representa una oportunidad para ayudar a quienes atraviesan un momento difícil. Entre todos podemos hacer la diferencia”, expresaron los organizadores.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, invitando tanto a quienes necesiten el servicio de peluquería como a quienes deseen sumarse con una donación o colaborar de alguna manera.