En un contexto difícil para muchas familias desde el aspecto económico un grupo de barberos de Concordia decidió impulsar una campaña solidaria, ofreciendo cortes de cabello gratuitos y donde se recibirán donaciones como comestibles, verduras, pan y también ropa, frazada y calzados, para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.
Barberos de Concordia impulsan campaña solidaria
Un grupo de jóvenes barberos aportar su tiempo con cortes de cabello gratuito y recolectarán comestibles y enceres para personas vulnerables.
La actividad se realizará este sábado 8 de agosto, a partir de las 7 hasta las 19.30 en la Plaza 25 de Mayo, donde los barberos atenderán de manera totalmente gratuita a niños, jóvenes y adultos que necesiten un corte de pelo.
Además de brindar este servicio, la organización invita a toda la comunidad a colaborar con la campaña acercando ropa, frazadas y alimentos no perecederos. Todo lo recolectado será destinado a la preparación de viandas y a la asistencia de personas en situación de calle, en una acción solidaria que continuará el domingo 9 de agosto.
Desde la organización remarcan que esta iniciativa es sin fines de lucro y que nace del compromiso de un grupo de jóvenes barberos que buscan aportar su tiempo y su trabajo para generar un impacto positivo en la comunidad.
El propósito de la jornada solidaria
“Cada corte, cada alimento y cada abrigo donado representa una oportunidad para ayudar a quienes atraviesan un momento difícil. Entre todos podemos hacer la diferencia”, expresaron los organizadores.
La convocatoria está abierta a toda la comunidad, invitando tanto a quienes necesiten el servicio de peluquería como a quienes deseen sumarse con una donación o colaborar de alguna manera.