Central Entrerriano y La Unión afrontan nuevos desafíos en la Liga Argentina

Central Entrerriano recibirá a partir de las 21 a Provincial de Rosario. Desde las 21.30 La Unión de Colón será anfitrión de Regatas de San Nicolás.

Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón asumirán este martes nuevos compromisos en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet , Conferencia Sur. El Rojinegro recibirá a Provincial de Rosario, desde las 21, en el estadio José María Bértora. El Rojo enfrentará a Regatas de San Nicolás, a partir de las 21.30, en el Carlos José Delasoie.

Central Entrerriano buscará prolongar su buen momento cuando reciba a Provincial de Rosario. El encuentro contará con el arbitraje de Emmanuel Sánchez y Andrés Barbarini.

El Rojinegro está aprovechando al máximo su condición de local para acomodarse en la competencia, luego de un comienzo complicado en la ruta, donde sufrió tres derrotas consecutivas. En Gualeguaychú, la historia es diferente: disputará su cuarto partido en el Bértora, escenario donde consiguió las tres victorias anteriores y, además, mostró un básquetbol de muy buen nivel.

El último domingo, el conjunto dirigido por Martín Pascal volvió a dar una muestra de su crecimiento al superar a Regatas de San Nicolás por 85 a 74. En una sólida actuación colectiva, Fausto Moussa y Damián Pineda fueron dos de las principales figuras del equipo, que consiguió su tercera victoria consecutiva y llega con confianza a este nuevo desafío.

Del otro lado estará Provincial de Rosario, que llegará a Gualeguaychú para cerrar su gira por Entre Ríos. El conjunto santafesino viene de sufrir dos derrotas en territorio provincial: primero cayó ante La Unión de Colón y luego frente a Tomás de Rocamora, que el domingo se impuso por 84 a 72.

Los rosarinos disputaron hasta el momento cinco encuentros, con dos triunfos como locales y tres derrotas. Por su parte, Central presenta un registro de tres victorias y tres caídas, con la intención de seguir construyendo una campaña sólida a partir de sus actuaciones en casa.

La Unión juega en Colón

La Unión de Colón tendrá una exigente prueba cuando reciba a Regatas de San Nicolás, desde las 21.30, en el estadio Carlos José Delasoie. Los árbitros serán Julio Dinamarca y Matías Sotelo.

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El Rojo buscará hacerse fuerte nuevamente ante su público. Hasta aquí, el equipo presenta un récord de dos victorias y tres derrotas. Sin embargo, su rendimiento en condición de local ofrece números alentadores: ganó dos de los tres compromisos que disputó en el Delasoie.

En ese escenario superó a Pergamino Básquet por 79 a 64 y a Provincial de Rosario por 89 a 83, mientras que sufrió una ajustada derrota frente a River Plate por 87 a 86.

Entre sus principales argumentos ofensivos aparecen Matías Caire, quien registra promedios de 13,5 puntos, 4,4 rebotes y tres asistencias por presentación, y Guido Cabrera, con 13 unidades, 4,2 rebotes y tres asistencias. También realizan importantes aportes Sinconi (11,3 puntos, 7,2 rebotes y 2,5 asistencias), Joaquín Sánchez (11,2 tantos), Tiziano Prome, Ignacio Eder y Mirko Kozar.

Regatas, en tanto, cerrará su gira por Entre Ríos después de un recorrido que comenzó con una gran victoria en Concepción del Uruguay. El viernes, el conjunto de San Nicolás derrotó a Tomás de Rocamora por 92 a 75, con una destacada actuación de Nicolás Ferreyra.

Sin embargo, el domingo no pudo repetir esa producción y cayó frente a Central Entrerriano por 85 a 74, en Gualeguaychú. Además del resultado adverso, el equipo santafesino terminó con preocupación por la situación física de algunos de sus jugadores. Benjamín Levato sufrió una lesión en su mano derecha y se perdería lo que resta del año para su equipo. A su vez, está en duda la participación de Matías Acosta, quien presenta un problema en un dedo de su mano izquierda.