La Selección Argentina no pudo avanzar por tierra y siguió en helicóptero

Los jugadores de la Selección Argentina de fútbol sobrevolaron en helicópteros sobre la multitud de hinchas que se reunieron en la ciudad de Buenos Aires para celebrar el triunfo en el Mundial de Qatar 2022. Tomaron esa decisión después de comprobar que no podían seguir avanzando en micro en medio de la multitud que bloqueaba el paso.

Los jugadores tuvieron que bajar de los micros para abordar helicópteros en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal en el barrio porteño de Villa Lugano, después de un recorrido de más de cuatro horas desde la salida del predio que la AFA posee en Ezeiza.

Ante el hormiguero de gente que evitaba el avance de los micros, sumado a un accidente en el que un hincha cayó cerca del micro desde un puente en la Autopista Riccheri, los futbolistas optaron por abordar los helicópteros.

En este video se observa el momento en que los jugadores suben a los helicópteros para realizar lo que muchos dieron en llamar la "vuelta olímpica por aire":

El siguiente registro permite observar a algunos de los jugadores en el interior de uno de los helicópteros:

"El helicóptero guía de la Policía Federal Argentina H16 lleva a bordo al Capitán Lionel Messi, Lionel Scaloni y Rodrigo De Paul, quienes llevan la Copa del Mundo. Los mismos harán un sobrevuelo por el Obelisco, zona de Constitución, 9 de Julio, Av. De Mayo, Autopista 25 de Mayo para saludar al pueblo, donde finalmente regresarán al predio de la AFA", informó la fuerza de seguridad al iniciarse el recorrido aéreo.

La multitud saludó y coreó a los jugadores desde la avenida 9 de Julio, donde estaba a la espera de la llegada del micro:

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, fue quien informó en las redes sociales la decisión de no continuar el recorrido por tierra. "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar", explicó.

Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones.

El dirigente también agradeció "a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino".

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, también confirmó la noticia del sobrevuelo en helicóptero de la Selección Argentina, con la Copa del Mundo.

Los jugadores del seleccionado argentino d. luego de dar la vuelta olímpica aérea, aterrizaron antes de las 16.30 nuevamente en el predio de la AFA en el partido de Ezeiza, confirmaron fuentes policiales.

Una jornada histórica

Una marea albiceleste de gente salió este martes a las calles en Buenos Aires para saludar a la Selección Argentina campeona del mundo, en una imponente demostración de agradecimiento que será recodada como histórica. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó a la agencia Télam que son eran al menos 4 millones las personas que se movilizaron en distintos puntos como el Obelisco porteño, la avenida 9 de Julio, la autopista 25 de Mayo y Riccheri, la Plaza de Mayo y la zona de Ezeiza, desde salieron los jugadores en esta caravana post mundialista.

Selección Argentina Festejos (18).jpg

Miles de hinchas con camisetas de la selección nacional y banderas celestes y blancas se concentraron desde la mañana en el Obelisco, en pleno centro porteño, y en las puertas del predio de la AFA, en el partido bonaerense de Ezeiza, para acompañar la caravana de festejos que el equipo Campeón del Mundo realizó por parte del conurbano bonaerense.

La Selección campeona del mundo en Qatar 2022 llegó al país a las 2.24 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y fue recibida por una multitud que acompañó el paso del micro que la trasladó desde el aeropuerto hasta el predio de la AFA.

Los integrantes del equipo liderado por Lionel Messi y dirigidos por Lionel Scaloni partieron desde Ezeiza al mediodía en una caravana de festejo que inicialmente iba a pasar por el Obelisco, entre otros puntos de CABA, en medio de una jornada histórica y feriado nacional decretado por el gobierno nacional.

Selección Argentina Festejos (16).jpg

Aunque inicialmente se esperaba que el micro con los jugadores llegara a saludar al Obelisco, ante la multitudinaria concentración de personas, a través de un tuit desde la cuenta oficial del seleccionado campeón informó que se modificaba el recorrido.

"Los futbolistas se acercarán a saludar a los hinchas desde la Autopista 25 de Mayo y 9 de Julio, de acuerdo al circuito dispuesto por los organismos de seguridad (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires)", indicaron en la red social.

Desde entonces, una marea humana se desplazó desde el Obelisco a la autopista 25 de Mayo en su intersección con la Avenida 9 de Julio, donde bajo un sol abrasador comenzaron a caminar y entonar los cánticos de aliento a la Selección, con la ya mítica "Muchachos…" que se repetía sin cesar.

Pero todos esos recorridos previstos tuvieron que ser modificados y luego interrumpidos ante la enorme multitud.