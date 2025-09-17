La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

La Selección Argentina, con el paranaense Luciano Vicentín, tendrá su tercer partido del Grupo C del Mundial. Será este jueves, a las 7.

El paranaense Luciano Vicentín (con la 17) es una de las figuras de la Selección Argentina.

La Selección Argentina de vóley, con el paranaense Luciano Vicentín en el plantel, se enfrentará este jueves con Francia, en un partido que será clave para definir la clasificación a los octavos de final en el Mundial que se está disputando en Filipinas.

Este trascendental encuentro está programado para las 7 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de DSports y VBTV. La sede del partido será el Coliseo Smart Arena de Quezón, con capacidad para 16 mil personas.

Argentina, que es dirigida por Marcelo Méndez, tuvo un muy buen arranque en el Mundial, ya que en su debut le dio vuelta un partido durísimo a Finlandia para imponerse por 3-2, mientras que en su última presentación le ganó 3-1 a Corea del Sur.

Estos triunfos dejaron a la Albiceleste en una muy buena posición y con grandes chances de meterse en los octavos de final, aunque no deberá descuidarse.

Francia, por su parte, tuvo un debut inmejorable, en el que derrotó 3-0 a Corea del Sur. Sin embargo, en la segunda fecha sufrió una sorpresiva derrota ante Finlandia 2-3 que prácticamente los obliga a ganar hoy para meterse entre los 16 mejores del torneo.

El panorama de la Selección Argentina

Esa derrota ante Finlandia no sólo complicó a Francia, sino que le impidió a la Argentina la posibilidad de asegurarse la clasificación con una fecha de anticipación.

En caso de avanzar a los octavos de final, la Argentina se enfrentará con un rival del Grupo F, que está integrado por Bélgica, Italia, Ucrania y Argelia.

Si la selección gana, avanzará como primero del grupo, aunque si pierde en cinco sets tendrá que sacar la calculadora en caso de que Finlandia supere a Corea del Sur. A su vez, el escenario más negativo es una derrota en tres o cuatro sets, que dejaría a los dirigidos por Méndez con las manos vacías si Finlandia le gana con comodidad a los asiáticos.