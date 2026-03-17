Incertidumbre en la Escuela de Arte en Música: clases suspendidas y docentes sin cobrar

La escuela aguarda la firma del CGE para dar continuidad a las horas cátedra. En la tarde de este martes se realizará una asamblea para definir un plan de lucha.

La escuela aguarda la firma del CGE para dar continuidad a las horas cátedra. En la tarde de este martes se realizará una asamblea para definir un plan de lucha

A mediados de marzo de 2026, la comunidad educativa de la escuela de Arte en Música de Paraná (que funciona en el edificio del Colegio Domingo Faustino Sarmiento de calle San Martín y Garay) enfrenta un escenario difícil: las clases aún no han podido comenzar debido a la falta de regularización de la planta docente.

Según explicó a UNO la coordinadora de la institución, Marcia Muller, el conflicto radica en que el Consejo General de Educación (CGE) todavía no firmó la continuidad de las horas cátedra, un trámite que fue iniciado formalmente en noviembre de 2025. Esta demora administrativa tiene consecuencias directas e inmediatas sobre los trabajadores. Al no estar cargados en el sistema para esta fecha, los docentes no percibirán sus haberes correspondientes a los primeros días de abril.

Catamarca: un grupo de alumnos se filmó en una "guerra" de bengalas en una escuela

"Es un problema que se reitera todos los años porque la planta docente cae al primer día hábil del ciclo lectivo siguiente", señaló Muller, quien además aclaró que, bajo el criterio del CGE, los cargos (a pesar de ser concursados) no se sostienen automáticamente de un año al otro.

image

Un reclamo que se vuelve crónico

Si bien desde el organismo oficial comunicaron verbalmente que la continuidad de las horas está prevista, la falta de una firma efectiva postergó el inicio del ciclo lectivo por, al menos, tres semanas.

Muller destacó que, aunque en años anteriores se registraron inicios tardíos, la situación actual es de suma gravedad por la cantidad de días de clase perdidos.

Asamblea y próximos pasos

Ante la falta de respuestas concretas, la comunidad educativa (integrada por docentes y una matrícula de 200 estudiantes en su mayoría mayores de edad) llevará a cabo una asamblea este martes por la tarde a partir de las 15:30 horas. El objetivo del encuentro es consensuar las acciones a seguir y elaborar un documento escrito que detalle el reclamo institucional.

"Ante la falta de respuesta sobre el pedido presentado en noviembre del 2025, de continuidad de la planta docente que conforma la Escuela de Arte en Música, dependiente del Consejo General de Educación, la Comunidad EAM se convoca a ASAMBLEA ESTE MARTES 17 DE MARZO A LAS 15.30 HS en el Patio de la Escuela, para determinar en comunidad los pasos a seguir continuar con el reclamo al @cge.entrerios y su presidente @cuencacarlosf

Nuestra Escuela cuenta con casi 200 estudiantes que, por calendario debieron comenzar las clases el 2 de marzo y aun no tenemos resolución para la continuidad de todas las cátedras. Nuestra planta docente es de 16 docentes que no cobrarán el sueldo de marzo. ASAMBLEA MARTES 17 DE MARZO A LAS 15.30 HS. Buenos Aires 484 Paraná"