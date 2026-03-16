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Sergio Chiquito Romero anunció su retiro del fútbol profesional

A los 38 años Chiquito Romero decidió cerrar una etapa. Fue el arquero con mayor presencia en la valla de la Selección Argentina.

16 de marzo 2026 · 11:36hs
Chiquito Romero es el arquero con mayor presencia en el arco de la Selección Argentina

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El arquero argentino Sergio Chiquito Romero anunció este lunes su retiro del fútbol profesional a los 38 años, poniendo fin a una extensa carrera en clubes de Europa, el fútbol argentino y la Selección nacional.

Romero fue durante años el arquero con más partidos disputados en la Selección Argentina de fútbol con 96 presencias. Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue en el la Copa del Mundo Brasil 2014 , cuando atajó dos penales en la semifinal frente a Países Bajos y ayudó a la Albiceleste a llegar a la final de la cita ecuménica.

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La carrera de Chiquito Romero

Surgido en Racing, el arquero de 1,92 metros dio el salto rápidamente al exterior y firmó en AZ Alkmaar de Países Bajos. Luego militó tres temporadas en la Sampdoria y una en Mónaco antes de arribar a Manchester United, donde consiguió varios títulos y se mantuvo durante seis temporadas a pesar de no poder ganarse la titularidad indiscutida en ningún momento.

El Venezia de Italia fue su último paso europeo antes de retornar al fútbol argentino: Juan Román Riquelme lo tentó para llegar a Boca y la rúbrica se gestó en 2022. El último pico de rendimiento en su carrera profesional fue a lo largo de la Copa Libertadores 2023, en la que se lució en las tandas de penales ante Nacional de Montevideo (octavos), Racing (cuartos) y Palmeiras (semifinales), pero el sueño se desvaneció en la final ante Fluminense disputada en el Maracaná de Río de Janeiro.

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Sergio Chiquito Romero fue clave en el subcampeonato de Boca en la Copa Libertadores 2023

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El punto de quiebre de su estadía en Boca se generó cuando quiso tomar a golpes de puño a un plateista luego de la derrota en el Superclásico con River disputado en la Bombonera en septiembre de 2024. Desde allí, solamente jugó dos partidos oficiales más con el buzo de arquero azul y oro y atravesó nuevas dificultades con su rodilla que lo llevaron a pasar por el quirófano nuevamente.

Fue incluido por Miguel Ángel Russo en la nómina del Mundial de Clubes, pero ni siquiera llegó a firmar planilla como suplente en ninguno de los tres encuentros. En vísperas del término de su contrato en la Ribera, Argentinos Juniors lo solicitó sobre el cierre de 2025 amparado en el reglamento por la lesión ligamentaria del Ruso Rodríguez. Chiquito rescindió en Boca y firmó en La Paternal.

El objetivo en el Bicho de La Paternal era claro: ganar la Copa Argentina. Sin ritmo por la falta de partidos en Boca, Romero no tuvo la mejor actuación en las semis contra Belgrano de Córdoba, pero el equipo dirigido por Nicolás Diez igualmente obtuvo la clasificación. En el choque decisivo ante Independiente Rivadavia, el experimentado arquero también estuvo por debajo de las expectativas en el empate que se gestó en tiempo reglamentario y también en la tanda de penales, en la que no pudo desviar ninguno de los cinco remates del rival. Ese 6 de noviembre de 2025 disputó su último partido como profesional en una dilatada y destacada carrera en la que protagonizó casi 500 partidos entre clubes y selección nacional.

El llamado que nunca llegó y marcó el final de un ciclo en el fútbol

Romero estuvo a la espera de conseguir club en el último mercado, pero el requisito excluyente era no moverse de Buenos Aires y las ofertas que le acercaron no le terminaron de cerrar. Inclusive barajó la chance de tomarse un semestre sabático luego de rescindir su contrato en Argentinos, pero en las últimas semanas empezó a tomar con cariño la idea de colgar los guantes y calzarse el saco de DT.

El golero surgido en la cantera de Racing especuló con un posible llamado de la Academia tras el alejamiento de Gabriel Arias aun sabiendo de la titularidad indiscutida de Facundo Cambeses. Sin embargo, su relación con la entidad de Avellaneda no terminó de la mejor manera y Gustavo Costas, basado en cuestiones futbolísticas, tampoco decidió ir por él y repatrió a Matías Tagliamonte de Unión de Santa Fe. En su momento, Romero aclaró que su deseo era ser director técnico principal y no ayudante de campo ni entrenador de arqueros.

A mediados de enero, había comentado en una entrevista con DSports Radio que tenía intenciones de mantenerse en actividad siendo titular de algún equipo o hasta aceptando ser suplente. “Si no se da, estoy preparado para cruzar la línea y empezar una carrera que seguramente será hermosa”, declaró el misionero, que se recibió de DT en 2023 cuando jugaba en Boca y ya tiene armado su cuerpo técnico.

Chiquito Romero Selección Argentina Fútbol arquero
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