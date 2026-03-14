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Crecen las chances de que no se juegue la Finalissima entre Argentina y España

La entidad europea tiene decidido insistir en la organización de local de la final entre el campeón de la Eurocopa y Argentina, ganador de la Copa América.

14 de marzo 2026 · 18:49hs
La Finalissima entre la Selección Argentina y España estaba programada en Qatar.

La Finalissima entre la Selección Argentina y España estaba programada en Qatar.

A menos de dos semanas de la fecha estipulada para la Finalissima, el duelo entre el campeón de Europa y la Selección Argentina, campeón de América, está inmerso en la incertidumbre. Con la sede de Qatar descartada (aún informalmente), desde España aseguran que la UEFA insistirá en la organización del partido y, ante la negativa de AFA del Santiago Bernabéu como sede, desde Sudamérica salió una última contraoferta, antes de caer en la postergación, opción que parece ser la más viable a esta hora.

Argentina a la espera

A la espera de una definición, medios españoles consignan que la intención de la entidad presidida por el ruso Aleksander eferin es sostener el duelo que reedita la vieja Copa Artemio Franchi. A esta altura, lo que deben decidir es si aceptan mudar el partido a Italia, Inglaterra o Portugal, aunque tienen sobre la mesa otra posibilidad. En tanto, desde AFA fueron contundentes y enviaron una última contraoferta: jugar en el Estadio Olímpico de Roma, el 31 de marzo. ¿Qué pasa si no la aceptan? Se postergará el encuentro.

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La UEFA, junto a la Real Federación Española de Fútbol, buscan soluciones a contrarreloj. La primera que propusieron, que fue llevar el partido al Santiago Bernabéu, se encontró con un no rotundo desde la AFA de Claudio Tapia, quien ironizó con hacerlo en el Monumental. Por eso, evaluaron incluso la posibilidad de disputar la Finalissima a ida y vuelta, algo que parecía inverosímil; si cuesta organizar uno, coordinar dos partidos suena imposible.

Aunque sostienen a la cancha de Real Madrid como alternativa, aseguran que hasta último momento pelearán por encontrar una sede que permita disputar el partido entre España y Argentina. Además de tener rango de título oficial, este torneo es la última posibilidad concreta de ambas selecciones de disputar un partido contra un rival de fuste antes de la Copa del Mundo.

La fecha y sede originales de la Finalissima eran el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Doha, Catar. Debido a los conflictos bélicos actuales en Medio Oriente, el partido se mudará, pero no hay todavía un escenario designado. A apenas 13 días del día elegido y de la ventana FIFA, aunque UEFA y Conmebol trabajen para mantener la copa a flote, cada vez es más difícil imaginar una solución.

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