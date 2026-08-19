Los varones de la Federación Entrerriana de Handball avanzaron en el Argentino de Selecciones Cadete

El equipo masculino de la Federación Entrerriana de Handball está en los cuartos de final del torneo en Mendoza. El elenco femenino quedó eliminado.

Los chicos de la Federación Entrerriana de Handball ganaron sus tres partidos de la Primera Fase.

El equipo masculino de la Federación Entrerriana de Handball (FEH) se metió en los cuartos de final del Argentino de Selecciones de la categoría Cadete, que se está disputando en Guaymallén, Mendoza, tras ganar en todas sus presentaciones para ubicarse en la primera posición de la Zona D.

En su primera presentación derrotó 25-19 a Corrientes. Felipe Gallegos, Mariano Malvasio, Bautista Camino Cantallops, Tomás Cresto Ponzinibbio (en ocho oportunidades), Tomás Typek (ocho), Tiziano Rabirosa Nole (dos), Ignacio Albornoz, Ignacio Peralta Frisanco y Mateo Arévalo (dos) marcaron los goles del conjunto Panzaverde.

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Por la segunda fecha superó 24-19 a Neuquén gracias a los tantos de Camino Cantallops (tres), Cresto Ponzinibbio (dos), Typek (seis), Iván Belej (siete), Arévalo y Ciro Angarola.

La primera fase la cerró con un vibrante empate 22-22 con Asambal (Noroeste de Buenos Aires). Los goleadores fueron Camino Cantallops, Cresto Ponzinibbio (cuatro), Typek (cinco), Segundo Tejera (tres), Rabirosa Nole (tres), Justo Lanzieri (tres), Vicente Brizzolara, Peralta Frisanco y Angarola.

De esta manera, Entre Ríos quedó primera en su grupo con ocho unidades y jugará los cuartos de final este jueves, desde las 15.45, contra Córdoba, que finalizó segundo en la Zona A.

Las mujeres de la Federación Entrerriana de Handball quedaron eliminadas

Por su lado, el combinado femenino de la FEH no pudo superar la Primera Fase al terminar cuarto en la Zona D. Su debut fue con el pie derecho, ya que venció 20-18 a San Rafael gracias a los goles de Martina Procaccini (dos), Sofía Hernández Chiappa, Martina Bogado (cuatro), Josefina Percaz Chalioll (seis), Danisa Morel, Sofía Almarza Giudici (tres), Clara Pérez Conelli (dos) y Máxima Etchegaray.

Sin embargo, no pudo sostenerse y perdió ante Río Negro en la segunda fecha por 18-25. Los goles fueron de Procaccini, Magdalena Garat (dos), Mía Gone (tres), Bogado (cuatro), Percaz Chalioll (cuatro) y Almarza Giudici (cuatro).

En su última presentación cayó 19-24 contra Atlántica. Pilar Galvarini, Procaccini (dos), Gone (tres), Bogado (cinco), Percaz Chalioll (tres), Almarza Giudici (cuatro) y Candelaria Leyes.

Entre Ríos quedó con cinco puntos al igual que Río Negro y San Rafael -Atlantica fue el puntero con nueve-, pero por diferencia se gol quedó en lo más bajo del grupo.