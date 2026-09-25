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Betsabé Páez quedó cuarta y rozó el podio en los Juegos Suramericanos

La notable atleta entrerriana Betsabé Páez finalizó cuarta en la prueba de salto en alto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

25 de septiembre 2026 · 21:27hs
Betsabé Páez quedó cuarta.

Betsabé Páez quedó cuarta.

La atleta nacida en Crespo Betsabé Páez finalizó cuarta en la prueba de salto en alto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La entrerriana, última campeona argentina de la especialidad en la categoría mayores, alcanzó una marca de 1,79 metros y quedó muy cerca de las posiciones de medalla en la competencia desarrollada este viernes en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti.

Betsabé Páez y una buena competencia

Páez afrontó una exigente prueba en la que fue superando distintas alturas hasta establecer su mejor registro de la jornada. La entrerriana comenzó con un salto de 1,65 metros, para luego superar los 1,70, 1,73 y 1,76 metros. Su mejor marca llegó en 1,79m, altura que le permitió mantenerse en la lucha por los primeros lugares.

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El desafío siguiente fue la barrera de 1,81 metros, pero la representante argentina no logró superar esa altura en sus intentos y quedó al margen de la definición por las medallas.

De esta manera, Páez terminó cuarta en una competencia de alto nivel, en la que las tres atletas que completaron el podio consiguieron registros superiores al suyo.

Un podio definido por los intentos

La medalla de oro quedó en manos de Glenka Antonia, representante de Curazao, quien se impuso con una marca de 1,87 metros.

Por detrás se ubicaron María De Oliveira, de Brasil, y María Arboleda, de Colombia, ambas con registros de 1,85 metros. La definición de las posiciones de podio se produjo por la cantidad de intentos realizados para superar esa altura.

La brasileña consiguió los 1,85 metros en su segundo intento, mientras que la colombiana necesitó el tercero, por lo que De Oliveira se quedó con la medalla de plata y Arboleda con la de bronce.

Páez, en tanto, quedó a solamente dos centímetros de esa marca y completó su participación en el cuarto lugar.

Betsabé Páez Juegos Suramericanos Salto
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