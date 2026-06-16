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La pasión mundialista también se vive en Paraná: gran convocatoria en "La Esquina de la Selección"

La fiebre del Mundial 2026 se siente con fuerza en Paraná y un buen número de personas siguieron las alternativas del partido de Argentina en calle Chile y Bavio.

16 de junio 2026 · 22:16hs
En Paraná se pudo ver el partido en patalla grande.

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A pesar de las bajas temperaturas, numerosos vecinos se acercaron este martes por la noche a la Fan Zone oficial de la ciudad de Paraná para seguir el partido entre Argentina y Argelia. La propuesta ofrece pantalla gigante, actividades recreativas, gastronomía y un espacio de encuentro para disfrutar del Mundial 2026.

En Paraná también se respira el Mundial

La fiebre del Mundial 2026 se siente con fuerza en Paraná y tiene su punto de encuentro en “La Esquina de la Selección”, la Fan Zone oficial instalada en la intersección de calles Chile y Bavio.

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Este martes, pese al intenso frío que se registró en la capital entrerriana, un importante número de personas se acercó al lugar para alentar a la Selección Argentina en su compromiso frente a Argelia. Familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades compartieron una tarde cargada de entusiasmo, emoción y color celeste y blanco.

La propuesta ofrece la transmisión de todos los partidos de la Albiceleste en pantalla gigante, permitiendo que los hinchas vivan cada encuentro en un ambiente similar al de las grandes fan zones que funcionan en las ciudades sede de la Copa del Mundo.

Además de seguir las alternativas de los partidos, quienes visitan “La Esquina de la Selección” pueden disfrutar de actividades previas, propuestas gastronómicas y distintos espacios de recreación y encuentro, convirtiendo cada jornada mundialista en una verdadera fiesta popular.

La iniciativa es impulsada por el sector privado y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, con el objetivo de generar un ámbito de participación comunitaria donde vecinos y visitantes puedan compartir la pasión por el fútbol y apoyar al seleccionado nacional.

Con una gran respuesta del público en sus primeras jornadas, la Fan Zone paranaense se consolida como uno de los principales puntos de reunión para seguir el camino de Argentina en el Mundial 2026, demostrando que ni siquiera las bajas temperaturas pueden enfriar el entusiasmo de los hinchas.

Paraná Selección Mundial 2026
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