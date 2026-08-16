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Comenzó en Paraná el Nacional de Clubes Copa de Oro

El Parque Berduc es el escenario principal del Torneo Nacional de Clubes - Copa de Oro Centro. Paraná cuenta con cuatro representantes.

16 de agosto 2026 · 20:42hs
Comenzó en Paraná el Nacional de Clubes Copa de Oro

Prensa CAFS

Paraná vive una semana a puro futsal con el desarrollo del Torneo Nacional de Clubes – Copa de Oro Masculina Centro de Futsal, competencia que comenzó este domingo y se extenderá hasta el próximo viernes. La actividad reúne a 12 instituciones provenientes de distintas ciudades del país y tiene como escenario principal el estadio del Parque Berduc.

El certamen cuenta con la presencia de representantes de Paraná, Concordia, Rosario, Mendoza y las localidades correntinas de Esquina y Mercedes, que fueron distribuidos en tres zonas de cuatro equipos cada una.

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En la Zona A participan Atlético Bajada Grande, La Masía de Concordia, Social Zona Sud de Rosario y Godoy Cruz de Mendoza. La Zona B, en tanto, está integrada por Estudiantes de Concordia, Atlético Neuquén, Sal y Pimienta de Mercedes y José Hernández. Finalmente, la Zona C tiene como protagonistas a Club Obras de Mendoza, Belgrano de Rosario, Casa Pérez de Esquina y Atlético Paraná.

Los primeros resultados del Nacional de Clubes - Copa de Oro Centro

La jornada inaugural tuvo sus primeros capítulos en las instalaciones de Atlético Neuquén. Por la Zona A, La Masía de Concordia cayó 4 a 2 frente a Godoy Cruz de Mendoza, mientras que en la Zona C Club Obras de Mendoza comenzó su participación con una contundente victoria por 7 a 2 sobre Casa Pérez de Esquina.

En otro de los encuentros disputados en Neuquén, Estudiantes de Concordia y Sal y Pimienta de Mercedes igualaron 2 a 2, en un partido correspondiente a la Zona B. Mientras que Social Zona Sud venció 3 a 2 a Atlético Bajada Grande en un juego en e marco de la Zona A.

La actividad también tuvo partidos programados en el estadio Berduc, donde se puso en marcha la participación de los restantes representantes de Paraná y de los equipos visitantes.

El torneo continuará este lunes con una extensa programación en el estadio Berduc. La jornada comenzará a las 14 con el duelo entre La Masía y Social Zona Sud. A las 15.30 se enfrentarán Belgrano de Rosario y Casa Pérez, mientras que a las 17 será el turno de José Hernández y Estudiantes de Concordia.

Posteriormente, desde las 18.30, Atlético Bajada Grande se medirá con Godoy Cruz de Mendoza. A las 20, el anfitrión Atlético Neuquén enfrentará a Sal y Pimienta de Mercedes, mientras que el cierre de la jornada, a las 21.30, estará a cargo de Club Obras y Atlético Paraná.

El martes finaliza la fase de grupos en el Parque Berduc

La competencia tendrá continuidad el martes, nuevamente en el estadio Berduc. Desde las 14, Social Zona Sud jugará ante Godoy Cruz, mientras que a las 15.30 se enfrentarán Club Obras y Belgrano de Rosario.

A las 17, Estudiantes de Concordia se medirá con Atlético Neuquén, en un duelo correspondiente a la Zona B. Luego, desde las 18.30, Casa Pérez enfrentará a Atlético Paraná.

La jornada continuará a las 20 con el encuentro entre Sal y Pimienta y José Hernández, mientras que el cierre será a las 21.30, cuando Atlético Bajada Grande se enfrente con La Masía de Concordia.

De esta manera, Paraná se convierte durante toda la semana en punto de encuentro para el futsal nacional. El Nacional de Clubes Copa de Oro tendrá actividad hasta el próximo viernes y definirá en la capital entrerriana al campeón de una competencia que reúne a equipos de diferentes puntos del país.

Paraná Nacional de Clubes Parque Berduc
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