Farmear aura: el fenómeno viral que llegó a Paraná

Paraná fue escenario de la primera competencia de “farmear aura” en la provincia, una tendencia viral que llevó los códigos de las redes sociales a la calle.

Lo que comenzó como una expresión vinculada a los videojuegos y las redes sociales llegó a las calles de Paraná. Este sábado, cientos de jóvenes se reunieron en el Puente de los Suspiros para participar de la primera competencia de “farmear aura” en la provincia, en una jornada atravesada por la llovizna.

En la cultura digital, el “aura” se utiliza para describir esa combinación de presencia, personalidad y estilo que hace que alguien se destaque frente a los demás. El término ganó popularidad en redes sociales y comunidades vinculadas a los videojuegos, donde comenzó a utilizarse de manera informal para hablar del nivel de carisma o imponencia de una persona.

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De allí surgió la expresión “farmear aura”. El concepto toma prestada la lógica de los videojuegos: así como un personaje puede realizar determinadas acciones para conseguir experiencia, habilidades o puntos, una persona puede “farmear” aura mediante determinadas actitudes.

Las redes sociales fueron fundamentales para convertir esta idea en un fenómeno viral. Videos de personas realizando poses, caminando de determinada manera, sosteniendo una mirada o protagonizando situaciones consideradas “épicas” comenzaron a multiplicarse entre los usuarios más jóvenes.

Con el tiempo, el concepto dejó de ser exclusivamente virtual y comenzó a trasladarse a situaciones presenciales. Así aparecieron competencias en las que dos participantes se enfrentan cara a cara para intentar demostrar quién tiene mayor presencia.

Una competencia basada en la actitud

La dinámica de estos encuentros es sencilla, pero está cargada de códigos propios de internet. Dos participantes se colocan frente a frente y, durante algunos segundos, intentan imponerse mediante la mirada, la postura corporal, los movimientos y la seguridad con la que se presentan.

No se trata de una competencia deportiva tradicional ni de una prueba de fuerza. El objetivo es proyectar personalidad y generar una reacción en quienes observan. El público cumple un papel importante porque sus reacciones, risas y aplausos acompañan cada enfrentamiento.

En Paraná, la propuesta permitió trasladar una tendencia que habitualmente circula por TikTok, Instagram, YouTube y otras plataformas a un espacio físico y compartido. El encuentro funcionó así como una expresión de la cultura digital que los jóvenes consumen y recrean cotidianamente.

La escena podía resultar llamativa para quienes no conocen el término: jóvenes mirándose fijamente, adoptando determinadas posiciones y buscando sostener una actitud de seguridad mientras alrededor otros observaban y alentaban.

Una tarde de encuentro en Paraná

La llovizna que apareció durante parte de la tarde no logró desarmar la convocatoria. Con paraguas, camperas y ropa preparada para el clima, los asistentes permanecieron en el lugar y acompañaron el desarrollo de la actividad.

La convocatoria reunió aproximadamente entre 700 y 800 personas y estuvo marcada por la presencia de jóvenes de distintas edades. Algunos llegaron para competir y poner a prueba su “aura”; otros se acercaron por curiosidad o para acompañar a sus amigos.

Durante la tarde, el Puente de los Suspiros se convirtió en un punto de encuentro para quienes conocen y siguen las tendencias de las redes sociales. El evento propuso, además, una jornada al aire libre vinculada con la cultura urbana y las nuevas formas de entretenimiento.

La propuesta logró así llevar a un espacio público una dinámica que habitualmente se observa en videos cortos. Lo que en internet puede parecer una escena aislada o una tendencia pasajera adquirió otra dimensión al realizarse frente a cientos de espectadores.

Cuando internet se convierte en experiencia

El fenómeno de “farmear aura” también permite observar cómo determinados códigos nacidos en internet pueden convertirse rápidamente en prácticas sociales. Las redes no solo funcionan como lugares donde se consumen contenidos: también generan expresiones, desafíos y comportamientos que luego son reproducidos fuera de las pantallas.

En Paraná, esa tendencia encontró un escenario concreto y reunió a cientos de personas en torno a una actividad que mezcló entretenimiento, identidad generacional y cultura urbana.

Entre miradas, poses, risas y aplausos, el encuentro dejó una imagen particular de la tarde: una práctica nacida en el universo digital que, por unas horas, abandonó los videojuegos y las redes sociales para instalarse en la calle.

Así, el “aura” dejó de ser solamente una palabra utilizada en redes para convertirse en el centro de una experiencia colectiva. Y mientras la llovizna acompañaba la jornada, los participantes tuvieron su propio desafío: demostrar, frente al público, quién podía proyectar mayor presencia.