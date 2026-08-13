McDonald’s se prepara para abrir su segundo local en Paraná, con 80 nuevos puestos de trabajo y propuestas vinculadas a tecnología y sustentabilidad.

La obra que modificó el movimiento habitual de Cinco Esquinas entra en la recta final. En Alem 950, a pocos metros de la Terminal de Ómnibus, avanza el segundo restaurante de McDonald’s en Paraná , cuya apertura está prevista para fines de agosto y que ya despertó expectativa entre quienes transitan diariamente por ese sector.

El establecimiento será el número 235 de la marca en Argentina y ocupará una superficie cercana a los 370 metros cuadrados. Su llegada también implicará la recuperación de un espacio ubicado en una zona estratégica de la capital entrerriana.

Servicios que se suman a la propuesta

El nuevo restaurante contará con distintas alternativas para quienes se acerquen al lugar. Una de las principales incorporaciones será el AutoMac, que permitirá realizar pedidos desde cualquier vehículo y retirar la compra sin ingresar al establecimiento. El espacio también dispondrá de McCafé, Playland, un sector destinado a festejos de cumpleaños y un Delivery Point especialmente preparado para los repartidores. A estas prestaciones se agregarán recursos tecnológicos destinados a facilitar y acelerar el proceso de compra.

El horario de atención tendrá una modalidad particular. Los viernes y sábados el restaurante funcionará durante las 24 horas, mientras que de domingo a jueves permanecerá abierto desde las 8 hasta las 00.

La ubicación, cercana a la Terminal de Ómnibus y a una de las principales zonas de circulación de Paraná, será otro de los factores que marcarán la dinámica del nuevo establecimiento.

Innovación en la ciudad

Una de las novedades que tendrá la nueva sucursal estará fuera de la propuesta gastronómica. En sus instalaciones funcionará el primer punto de carga para vehículos eléctricos de Paraná y de toda la provincia de Entre Ríos. La incorporación de esta infraestructura busca ofrecer una alternativa para los usuarios de este tipo de vehículos y se relaciona con las medidas de eficiencia y sustentabilidad contempladas en el proyecto.

El edificio contará con iluminación LED y filtros UV en sus superficies vidriadas. También tendrá sistemas destinados a monitorear el consumo de agua y electricidad, grifos con reducción de caudal y mecanismos para separar los residuos.

A esto se sumará una gestión específica del aceite utilizado, con el objetivo de realizar una disposición responsable. En conjunto, las medidas apuntan a disminuir el consumo de recursos y mejorar la eficiencia del establecimiento.

Hugo Zamparo, operador de McDonald’s en Paraná, destacó que el proyecto reúne distintas iniciativas relacionadas con la incorporación de tecnología y sustentabilidad. Según explicó, el objetivo es que el nuevo restaurante acompañe los cambios que atraviesa la ciudad. "Este proyecto nos entusiasma especialmente porque reúne distintas iniciativas que reflejan hacia dónde queremos seguir creciendo... buscamos que este restaurante sea parte de la evolución de Paraná", expreso Zamparo.

Una convocatoria masiva

La llegada del restaurante también generó movimiento en el ámbito laboral. Más de 1.200 personas se presentaron a la convocatoria para integrar el equipo de la nueva sucursal. Finalmente, serán 80 los jóvenes que tendrán la posibilidad de incorporarse, con instancias de capacitación y oportunidades de desarrollo profesional dentro de la compañía.

El interés registrado en la búsqueda laboral se suma a un reconocimiento reciente obtenido por McDonald’s. La empresa alcanzó el primer lugar del ranking Great Place to Work Argentina 2026, que la señaló como el mejor lugar para trabajar del país dentro de esa medición.

El relevamiento pone el foco, entre otros aspectos, en las condiciones de trabajo, la inclusión y las posibilidades de crecimiento que encuentran los empleados.

McDonald’s se instala en una zona estratégica de Paraná

La apertura del segundo McDonald’s de Paraná se producirá en un punto de la ciudad que concentra un importante flujo vehicular y peatonal. La cercanía con la Terminal de Ómnibus y las conexiones con distintas avenidas convierten a Cinco Esquinas en un lugar de circulación permanente.

Con la finalización de la obra, el espacio comenzará una nueva etapa y sumará actividad a la zona. La fecha prevista para fines de agosto marca, de esta manera, el inicio de la cuenta regresiva para una apertura que tendrá impacto tanto en la oferta comercial como en el empleo local.

El nuevo restaurante combinará servicios gastronómicos, herramientas digitales, infraestructura para vehículos eléctricos y medidas vinculadas con el uso eficiente de los recursos, mientras Paraná espera conocer finalmente el resultado de una obra que durante meses llamó la atención de quienes pasaron por Alem.